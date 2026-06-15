Vedanta Demerger: लिस्ट होते ही एल्युमिनियम और ऑयल एंड गैस कंपनियों में लगा लोअर सर्किट, उधर वेदांता आयरन एंड स्टील में आया बड़ा उछाल

Vedanta Demerger Listings: डीमर्जर के बाद बनी वेदांता की चारों कंपनियों के शेयर आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गए हैं। हालांकि, लिस्ट होते ही कुछ के शेयर लोअर सर्किट में चले गए। वेदांता एल्युमिनियम मेटल का शेयर सबसे अधिक कीमत 522 रुपये पर लिस्ट हुआ। शुरुआती कारोबार में ही 10 बजकर 10 मिनट पर यह शेयर बीएसई पर 5 फीसदी के लोअर सर्किट के साथ 500.65 रुपये पर आ गया।