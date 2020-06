Gold Rate Today : 47 हजार की ओर बढ़ता हुआ Gold, Silver में भी तेजी जारी

नई दिल्ली। फेड रिजर्व का आउटलुक ( Fed Reserve Outlook ) आने से पहले न्यूयॉर्क ( New York ) और भारत के बाजारों में सोने के दाम ( Gold Rate Today ) में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात चांदी ( Silver Price ) की करें तो एक फीसदी से ज्यादा तेजी जारी है। जानकारों की मानें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट ( World Bank Report ) आने के बाद अमरीकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को 0 से 0.25 फीसदी रख सकता है। ऐसे में निवेशक एहतियातन सोने और चांदी में निवेश ( Investment in Gold and Silver ) कर रहे हैं। जानकारों की मानें तो वैसे शेयर बाजार ( Share Market ) में रौनक देख्खने को मिल रही है। आने वाले दिनों सोना और चांदी मुनाफावसूली के दौर से गुजर सकती है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कितने रुपए पर कारोबार कर रही है।

भारतीय वायदा बाजार में कीमती धातुओं में तेजी

भारतीय वायदा बाजार में सोना और चांदी के दाम में तेजी जारी है। पहले बात सोने की करें तो शाम 5 बजकर 15 मिनट पर सोना 156 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। जिसकी वजह से दाम 46750 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गए हैं। जबकि मंगलवार रात को बाजार बंद होने पर सोना 46594 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात चांदी की करें तो शाम 5 बजकर 15 मिनट पर चांदी 436 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 48555 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज सुबह चांदी 48127 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी, वहीं चांदी मंगलवार रात को 48099 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी

वहीं फेड रिजर्व की बैठक से पहले न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। यहां सोना करीब 10 डॉलर प्रति ओंस की तेजी के साथ 1731 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी की कीमत करीब डेढ़ फीसदी की तेजी के साथ 18 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। यूरोपीय बाजार में सोना 1516 यूरो और चांदी 16 यूरो प्रति ओंस के साथ कारोबार कर रही है। ब्रिटेन के बाजार में सोना और चांदी क्रमश: 1348 और 14 पाउंड प्रति ओंस की तेजी के साथ कारोबार कर रही है।