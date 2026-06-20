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20 लाख का पैकेज, बचत एक पैसा नहीं! क्या करूं? 30 साल के युवा ने लोगों से मांगी सलाह, मिले ये जवाब

Wealth Creation: 20 लाख रुपये सालाना कमाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर बताया कि 30 साल की उम्र में उसकी कोई बचत नहीं है। परिवार का अकेला कमाने वाला होने के कारण वह चिंता में है और उसने निवेश शुरू करने की सलाह मांगी है। इस पर यूजर्स के अलग-अलग सुझाव आए हैं।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Jun 20, 2026

Personal Finance

बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल्स सेविंग्स न होने की शिकायत कर रहे हैं। (PC: AI)

Personal Finance: 20 लाख रुपये सालाना कमाने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति की बचत जीरो हो, तो यह सुनकर कई लोग हैरान हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अच्छी सैलरी हमेशा मजबूत वित्तीय स्थिति की गारंटी नहीं होती। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी स्टोरी शेयर की है, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 30 साल का यह युवक आईटी सेक्टर में काम करता है और उसकी सालाना आय करीब 20 लाख रुपये है। इसके बावजूद उसके पास फिलहाल कोई बचत नहीं है। उसने बताया कि वह एक साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आता है और इस समय पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है।

खत्म हो गई सारी जमा पूंजी

युवक के मुताबिक, कुछ समय पहले उसने अपने घर की मरम्मत पर करीब 14 लाख रुपये खर्च किए थे। खास बात यह रही कि यह पूरा खर्च उसने बिना किसी लोन के किया। इसके चलते उसकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो गई।

नौकरी में अनिश्चितता से बढ़ी युवक की चिंता

अब जॉब मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता ने इस युवक की चिंता बढ़ा दी है। रेडिट पोस्ट पर उसने कहा कि सिर्फ नौकरी से मिलने वाली इनकम पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में वह जानना चाहता है कि जीरो सेविंग्स की स्थिति से निवेश और वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कैसे की जाए। उसने यह भी बताया कि उसके पास न कोई बीमा पॉलिसी है और न ही किसी तरह की वित्तीय योजना है।

यूजर्स ने कहा पहले टर्म इंश्योरेंस लो

पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस व्यक्ति को सबसे पहले इंश्योरेंस लेने की सलाह दी। अधिकांश यूजर्स का मानना था कि परिवार का एकमात्र कमाने वाला होने के कारण उसे तुरंत टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, ताकि किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में वित्तीय दबाव न बढ़े।

6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह

कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि निवेश शुरू करने से पहले कम से कम छह महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। इससे नौकरी जाने या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में आर्थिक संकट से बचा जा सकता है।

कुछ ने दी इंडेक्स फंड में निवेश की सलाह

कुछ यूजर्स ने उसे इंडेक्स फंड में नियमित निवेश शुरू करने की सलाह दी। वहीं, कई लोगों ने कहा कि फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आय बढ़ाने और करियर में आगे बढ़ने की होनी चाहिए। नई स्किल सीखना और खुद पर निवेश करना भविष्य में ज्यादा कमाई का रास्ता खोल सकता है।

कुछ लोगों ने की तारीफ

दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसकी तारीफ भी की। उनका कहना था कि परिवार के लिए बिना कर्ज लिए 14 लाख रुपये खर्च करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ऐसे लोगों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसने अब तक जो किया है, वह गलत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का उदाहरण है।

तीन बुनियादी चीजें होनी चाहिए पूरी

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी अक्सर यही सलाह देते हैं कि निवेश की शुरुआत करने से पहले तीन बुनियादी चीजें पूरी कर लेनी चाहिए। पहला, पर्याप्त टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा, मजबूत इमरजेंसी फंड। तीसरा, नियमित बचत और निवेश की आदत। इन तीन कदमों के बाद ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आसान होती है।

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Published on:

20 Jun 2026 05:02 pm

Hindi News / Business / 20 लाख का पैकेज, बचत एक पैसा नहीं! क्या करूं? 30 साल के युवा ने लोगों से मांगी सलाह, मिले ये जवाब

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