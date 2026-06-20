20 लाख का पैकेज, बचत एक पैसा नहीं! क्या करूं? 30 साल के युवा ने लोगों से मांगी सलाह, मिले ये जवाब

Personal Finance: 20 लाख रुपये सालाना कमाने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति की बचत जीरो हो, तो यह सुनकर कई लोग हैरान हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अच्छी सैलरी हमेशा मजबूत वित्तीय स्थिति की गारंटी नहीं होती। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी स्टोरी शेयर की है, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 30 साल का यह युवक आईटी सेक्टर में काम करता है और उसकी सालाना आय करीब 20 लाख रुपये है। इसके बावजूद उसके पास फिलहाल कोई बचत नहीं है। उसने बताया कि वह एक साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आता है और इस समय पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है।