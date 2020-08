Gold और Silver Price में जबरदस्त गिरावट, जानिए किना हो गया है सस्ता

नई दिल्ली। बीते सप्ताह जहां सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price Today ) में जबगदस्त तेजी देखने को मिली थी। वहीं इस सप्ताह में सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Slips ) में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वायदा बाजार के आंकड़ों की मानें तो सोना ( Gold Price Today ) 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 54 हजार रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत ( Silver Price Down ) में करीब 1700 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दाम 73 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गए हैं। जानकारों की मानें तो सोना और चांदी के दाम में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है।

यह भी पढ़ेंः- SBI ने शुरू की खास सुविधा, देश के 54 लाख Pensioners उठा सकेंगे फायदा

सोने की कीमत में 700 रुपए की गिरावट

आज सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में अक्टूबर अनुबंध सुबी 11 बजकर 40 मिनट पर 706 रुपए की गिरावट के साथ 54,240 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज सोना करीब 200 रुपए की गिरावट के साथ 54750 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला था और 54,175 रुपए प्रति दस ग्राम के न्यनतम स्तर पर भी गया था। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सोना 56191 रुपए के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। यानी इस दौरान तक सोने की कीमत में 2000 रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है।

यह भी पढ़ेंः- Post Office की इस स्कीम में 124 महीने में आपका रुपया हो जाता है डबल, जानिए इसकी खासियत

चांदी की कीमत में भी करीब 1700 रुपए की गिरावट

वहीं वायदा बाजार में चांदी की कीमत की बात करें तो सोने के मुकाबले दोगुना सस्ती देखने को मिल रही है। सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर चांदी की कीमत में 1705 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही थी। उस वक्त चांदी के दाम 73689 देखने को मिल रही थे। जबकि आज चांदी करीब 400 रुपए की गिरावट के के साथ 75000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी। जबकि आज कारोबरी सत्र में चांदी की कीमत गिरकर 73601 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची। पिछले सप्ताह चांदी 77949 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंची थी। तब से अब चांदी करीब 4400 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है।