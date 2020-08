Gold Rate Today : डॉलर में तेजी से भारत में सस्ता हुआ सोना और चांदी, जानिए आज के दाम

नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price ) में लगातार कटौती देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों से लेकर घरेलू वायदा बाजारों में सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Today ) में दबाव देखने को मिल रहा है। जानकारों की मानें तो डॉलर इंडेक्स ( US Dollar Index ) में मजबूती आने से सोने और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price Down ) में दबाव देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो सोने की कीमत ( Gold Rate Today ) में 830 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि चांदी की कीमत ( Silver Price ) में 1400 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। वहीं न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में सोना 33 डॉलर तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है।

वायदा बाजारों में सोना हुआ सस्ता

घरेलू वायदा बाजारों में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर सोने का अक्टूबर अनुबंधित भाव 832 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ 51,790 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि कारोबारी स्तर पर 51,721 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। आज सोना करीब 120 रुपए की गिरावट के साथ 52,550 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला था। जबकि बुधवार रात को सोना 52,622 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।

चांदी के दाम में बड़ी गिरावट

वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर चांदी की कीमत में 1413 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 66,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि कारोबारी सत्र के दौरान 66,401 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची थी। जबकि आज चांदी के दाम 67,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुले थे। जबकि बुधवार को चांदी कीमत 67,983 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी हुआ सस्ता

अगर बात विदेशी बाजारों की बात सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स बाजार में सोना करीब 33 डॉलर प्रति ओंस की गिरावट के साथ सोना 1937 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। जबकि कॉमेक्स पर चांदी के दाम 1.57 फीसदी की गिरावट के साथ 27 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। जानकारों की मानें तो सोना और चांदी दोनों में और गिरावट देखी जा सकती है।