Coronavirus के दबाव से गिरावट पर खुले Share Market, RILPP से उम्मीदें

नई दिल्ली। एक बार फिर से कोरोना वायरस ( coronavirus ) की काली छाया भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में मंडराने लगी है। चीन और अमरीका ( China and US ) जैसे देशों में कोरोना वायरस की सेकंड वेव ( Coronavirus Second Wave ) का खतरा बढ़ गया है। जिसकी वजह से एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी ओर क्रूड ऑयल के दाम ( Crude Oil Price ) एक बार फिर से नीचे की ओर जाने लगे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट ( ICMR Report ) के अनुसार भारत में भी अक्टूबर के बाद कोरोना केसों में लगातार इजाफा होने के कयास लगाए गए हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार ( Indian Share Market ) भी गिरावट के साथ खुला है। जहां सेंसेक्स ( Sensex ) 243 अंकों की गिरावट के साथ खुला है, वहीं निफ्टी 50 ( Nifty 50 ) 79 अंकों पर आ गया है। वैसे आज रिलायंस के राइट्स इश्यू ( Reliance Rights Issue ) जिन्हें रिलायंस पीपी ( Reliance PP ) का नाम दिया गया है कि लिस्टिंग होने वाली है। जिसकी कीमत प्रति शेयर 650 रुपए पहुंचने की उम्मीद है। बाजार निवेशकों को इससे काफी उम्मीदें हैं।

शेयर बाजार में गिरावट

आज शेयर बाजार में गिरावट की तरफ कारोबार कर रहा है। यह कोरोना वायरस के बढ़ते असर की वजह से देखने को मिल रहा है। आज बांबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 243 अंकों की गिरावट के साथ 33,538 अंकों पर खुला। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख्ख सूचकांक निफ्टी 50 करीब 73 अंकों की गिरावट के साथ 9900 अंकों पर खुला है। बीएसई स्मॉल कैप 105.27 अंकों के साथ अच्छा सपोर्ट कर रहा है। जबकि बीएसई मिड-कैप 47.55 और सीएनएक्स मिडकैप 36.70 अंकों की बढ़त पर है।

बैकिंग ऑटो सेक्टर में गिरावट

बैंकिंग और ऑटो सेक्टर कमें गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक एक्सचेंज और बैंक निफ्टी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं ऑटो सेक्टर 121 अंकों की गिरावट पर है। कैपिटल गुड्स 137.73, बीएसई मेटल 90.78, तेल और गैस 4.66 और बीएसई पीएसयू 34.90 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसर ओर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 14.53, बीएसई एफएमसीजी 20.95, बीएसई हेल्थकेयर 155.73, बीएसई आईटी 145.78 और बीएसई टेक 73.88 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

बढ़त और गिरावट वाले शेयर

पहले बढ़त वाले शेयरों की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयरों में 3.20 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। विप्रो 2.14 फभ्ीसदी, डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज 2.04 फीसदी, भारती इंफ्राटेल 1.44 फीसदी और आयशर मोटर्स के शेयरों में 1.39 फीसदी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इंडसइंड बैंक 3.91 फीसदी, टाटा स्टील 3.34 फीसदी, जेएसडब्ल्यु स्टील 3.02 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक 2.66 फीसदी और बजाज फाइनेंस 2.64 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है।