वृंदावन के छोटे कथावाचक अभिनव अरोड़ा पर जानलेवा हमला, कार के शीशे तोड़े, मदद के लिए चीखता रहा परिवार

कथावाचक अभिनव अरोड़ा पर दिल्ली में हमला! Source- Instagran
Mathura News: वृंदावन के प्रसिद्ध बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा की कार पर दिल्ली में हमला हो गया। यह घटना 7 अप्रैल 2026, मंगलवार की रात करीब 10 बजे दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुई। अभिनव की कार को कुछ लोगों की भीड़ ने घेर लिया और डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हमले के समय कार में अभिनव का पूरा परिवार मौजूद था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब कार का अगला शीशा टूटा तो अंदर बैठी एक महिला डर से चीख उठी। अभिनव के पिता तरुण राज अरोड़ा इस हमले में घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी कार से एक छोटे बच्चे के पैर पर चोट लग गई है। इसी छोटी सी बात पर बहस बढ़ गई और जल्दी ही भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर दिया। गाली-गलौज के साथ डंडे चलाए गए, जिससे पूरा परिवार डर गया।
हमले के दौरान अभिनव, उनके पिता तरुण राज और अन्य परिवार के सदस्य कार के अंदर थे। लोग चीख-चीखकर मदद मांग रहे थे। तरुण राज अरोड़ा को मारपीट में कई चोटें आईं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उन्होंने पीड़ित परिवार और दूसरे पक्ष के बच्चे को अस्पताल ले जाकर जांच कराई। अस्पताल में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्चे को किसी तरह की चोट नहीं लगी थी। लेकिन तरुण राज को चोटें जरूर आई थीं। अभिनव अरोड़ा मात्र 10 साल के हैं। वे दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल में पांचवीं कक्षा के छात्र हैं। साथ ही वे भगवान कृष्ण और राम की कथाएं सुनाते हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वे अक्सर भक्ति भरे वीडियो बनाते हैं।
अभिनव ने हमले का वीडियो गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जलते घर को देखने वालो, फूस का छप्पर आप का है। आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुक़द्दर आप का है। उसके क़त्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया। मेरे क़त्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप का है। अभिनव ने यह भी साफ कहा कि इस घटना को किसी धर्म या समुदाय से जोड़कर टिप्पणी न करें। उन्होंने लिखा कि वे सिख धर्म का गहरा सम्मान करते हैं। सिख धर्म साहस, सेवा और मानवता का प्रतीक है। यह मामला कुछ व्यक्तियों की गलती है, न कि पूरे धर्म की।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तुरंत रोडरेज का केस दर्ज कर लिया। शुरुआती जांच में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में जांच के आधार पर दो लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पूरी घटना साफ हो सके। पुलिस ने कहा कि मामले की गहराई से जांच चल रही है। तरुण राज अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को तुरंत दी थी।
अभिनव अरोड़ा वृंदावन से जुड़े बाल कथावाचक हैं। उनके पिता तरुण राज अरोड़ा एक लेखक हैं। अभिनव छोटी उम्र से ही भक्ति और कथाओं के जरिए लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। इस हमले के बाद कई लोग उनके समर्थन में आए हैं।
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