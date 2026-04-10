वृंदावन के छोटे कथावाचक अभिनव अरोड़ा पर जानलेवा हमला, कार के शीशे तोड़े, मदद के लिए चीखता रहा परिवार

Mathura News: वृंदावन के प्रसिद्ध बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा की कार पर दिल्ली में हमला हो गया। यह घटना 7 अप्रैल 2026, मंगलवार की रात करीब 10 बजे दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुई। अभिनव की कार को कुछ लोगों की भीड़ ने घेर लिया और डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हमले के समय कार में अभिनव का पूरा परिवार मौजूद था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब कार का अगला शीशा टूटा तो अंदर बैठी एक महिला डर से चीख उठी। अभिनव के पिता तरुण राज अरोड़ा इस हमले में घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी कार से एक छोटे बच्चे के पैर पर चोट लग गई है। इसी छोटी सी बात पर बहस बढ़ गई और जल्दी ही भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर दिया। गाली-गलौज के साथ डंडे चलाए गए, जिससे पूरा परिवार डर गया।