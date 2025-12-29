29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

नए साल से पहले ही भरी कुंज गलियां! बांके बिहारी मंदिर ने जारी किया अलर्ट, भीड़ में आने से बचें श्रद्धालु

नए साल से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धक्का-मुक्की और लंबी कतारों को देखते हुए मंदिर समिति ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Anuj Singh

Dec 29, 2025

नए साल पर बांके बिहारी जाना पड़ेगा भारी!

नए साल पर बांके बिहारी जाना पड़ेगा भारी! Source- X

Banke Bihari Mandir News: रुक जाइए! रुक जाइए! रुक जाइए!… अगर आप भी नए साल के मौके पर वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। वृंदावन में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड बीच बांके बिहारी मंदिर में नए साल के पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती भीड़ की वजह से मंदिर परिसर और आसपास के गलियों में धक्का-मुक्की और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं इस भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने नए साल को लेकर श्रद्धालुओं को लेकर एडवाइजरी जारी किया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। ये अलर्ट नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर किया गया है।

बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ की आशंका

मंदिर प्रशासन के बयान के अनुसार, नए साल के मौके पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ने की उम्मीद है, जिससे ट्रैफिक जाम, धक्का-मुक्की और अन्य परेशानियां हो सकती हैं। सेवायतों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपील की है कि ठाकुर जी की कृपा पूरे साल बरसती है, इसलिए इस अवधि में भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। प्रशासन का कहना है कि 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। स्थिति सामान्य होने पर ही यहां आने का प्लान बनाएं। विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, हृदय रोगी आदि को तो भूलकर भी न लाएं।

हर साल लाखों की भीड़

हर बार नए साल के मौके पर लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की इतनी भीड़ आती है कि प्रशासन और मंदिर समिति को संभालने में थोड़ी मुश्किल होती है। वहीं इस साल अभी से ही लाखों की संख्या में लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। मंदिर प्रशासन ने आगे कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। अगर किसी कारण आप आते भी हैं, तो किसी भी प्रकार का बैग या कीमती सामान न लेकर आएं। मंदिर में आने जाने के लिए निर्धारित प्रवेश और निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें

New Year पर यूपी में मौसम का कहर! झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कंपकंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट
लखनऊ
नए साल से पहले यूपी में कहर बनकर आएगी ठंड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 09:06 am

Published on:

29 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / नए साल से पहले ही भरी कुंज गलियां! बांके बिहारी मंदिर ने जारी किया अलर्ट, भीड़ में आने से बचें श्रद्धालु

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या नए साल पर खुला रहेगा बांके बिहारी मंदिर? प्लान बनाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नए साल पर बांके बिहारी जाना पड़ेगा भारी!
मथुरा

‘घुसपैठियों का नाम कटने से परेशानी क्यों’, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले पंकज चौधरी?

pankaj chaudhary reached banke bihari temple mathura know what he said meeting of brahmin mla up politics
मथुरा

बांके बिहारी की शरण में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर दी प्रतिक्रिया

मथुरा

‘…ये संसार आपका ना था, ना होगा और ना हो सकता है’, शादी के बाद इंद्रेश महाराज का आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब

indresh maharaj gave befitting reply to his critics after marriage know what he said
मथुरा

यदुवंश टिप्पणी विवाद पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यू-टर्न, वृंदावन में बोले— सभी यादव मेरे परिवार समान

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.