नए साल से पहले ही भरी कुंज गलियां! बांके बिहारी मंदिर ने जारी किया अलर्ट, भीड़ में आने से बचें श्रद्धालु

Banke Bihari Mandir News: रुक जाइए! रुक जाइए! रुक जाइए!… अगर आप भी नए साल के मौके पर वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। वृंदावन में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड बीच बांके बिहारी मंदिर में नए साल के पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती भीड़ की वजह से मंदिर परिसर और आसपास के गलियों में धक्का-मुक्की और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं इस भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने नए साल को लेकर श्रद्धालुओं को लेकर एडवाइजरी जारी किया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। ये अलर्ट नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर किया गया है।