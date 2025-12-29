नए साल से पहले ही भरी कुंज गलियां! बांके बिहारी मंदिर ने जारी किया अलर्ट, भीड़ में आने से बचें श्रद्धालु

नए साल पर बांके बिहारी जाना पड़ेगा भारी! Source- X
Banke Bihari Mandir News: रुक जाइए! रुक जाइए! रुक जाइए!… अगर आप भी नए साल के मौके पर वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। वृंदावन में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड बीच बांके बिहारी मंदिर में नए साल के पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती भीड़ की वजह से मंदिर परिसर और आसपास के गलियों में धक्का-मुक्की और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं इस भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने नए साल को लेकर श्रद्धालुओं को लेकर एडवाइजरी जारी किया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। ये अलर्ट नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर किया गया है।
मंदिर प्रशासन के बयान के अनुसार, नए साल के मौके पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ने की उम्मीद है, जिससे ट्रैफिक जाम, धक्का-मुक्की और अन्य परेशानियां हो सकती हैं। सेवायतों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपील की है कि ठाकुर जी की कृपा पूरे साल बरसती है, इसलिए इस अवधि में भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। प्रशासन का कहना है कि 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। स्थिति सामान्य होने पर ही यहां आने का प्लान बनाएं। विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, हृदय रोगी आदि को तो भूलकर भी न लाएं।
हर बार नए साल के मौके पर लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की इतनी भीड़ आती है कि प्रशासन और मंदिर समिति को संभालने में थोड़ी मुश्किल होती है। वहीं इस साल अभी से ही लाखों की संख्या में लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। मंदिर प्रशासन ने आगे कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। अगर किसी कारण आप आते भी हैं, तो किसी भी प्रकार का बैग या कीमती सामान न लेकर आएं। मंदिर में आने जाने के लिए निर्धारित प्रवेश और निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग