बांकेबिहारी मंदिर कमेटी का बड़ा फैसला : अब इस जगह से दर्शन पूरी तरह बंद, गणेशजी मंदिर के ताले हटाने का आदेश

कमेटी की 20 नवंबर को हुई बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। एक गंभीर शिकायत गेट नंबर-5 पर स्थित भगवान गणेशजी के मंदिर को ताला लगाए जाने की थी। शुक्रवार को कमेटी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि स्टील गेट पर दो ताले लगे हुए हैं। ये ताले प्रबंधक ने कमेटी के नामित सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी के मौखिक निर्देश पर लगवाए थे। इससे भगवान गणेशजी की पूजा-आरती बंद हो गई थी, भोग-प्रसाद नहीं लग रहा था और भक्तों को भी परेशानी हो रही थी। कमेटी ने तुरंत आदेश दिया कि गणेशजी मंदिर के सभी ताले तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। दानपात्र को भगवान के सामने सुव्यवस्थित जगह पर रखा जाए और उस पर देवनागरी में स्पष्ट लिखा हो। पूजा के समय एक से अधिक सेवादार भगवान के निकट नहीं रहेंगे।