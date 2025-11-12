संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पहुंचे भक्त हुए निराश, नहीं हुई पदयात्रा, जानें क्यों?

Saint Premananda Maharaj walking tour वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए आने वालों के लिए बुरी खबर है। महाराज की पदयात्रा स्थगित कर दी गई है। ‌अब अगली सूचना तक संत प्रेमानंद महाराज भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। रात भर खड़े होकर महाराज के दर्शन करने वालों को निराशा हाथ लगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से संत प्रेमानंद महाराज ने अपने अपनी पदयात्रा को स्थगित कर दिया। जिला प्रशासन ने संत प्रेमानंद महाराज से प्रातः कालीन पदयात्रा रोकने को कहा था। जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े रहते हैं। जिसमें छोटे-बड़े महिला, पुरुष सभी शामिल है। संत महात्मा भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं।