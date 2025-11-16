सनातन एकता पदयात्रा मथुरा पहुंचने पर भावुक हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा- मां वेंटिलेटर पर थी, फिर भी…

काशी से आए ब्राह्मणों द्वारा की गई आरती ने यात्रा का भावनात्मक रंग और गाढ़ा कर दिया। चारों ओर 'जय श्री राम' और 'हनुमान जी की जय' के जयघोष गूँजते रहे। भीड़ से अभिभूत धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश के कोने-कोने से लोग घर-परिवार छोड़कर इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने भावुक होते हुए एक युवक का उल्लेख किया। कहा कि जिसकी मां वेंटिलेटर पर हैं। फिर भी वह यात्रा में शामिल होने पहुंचा। शास्त्री ने कहा कि यह देखकर हृदय द्रवित हो गया। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हनुमान जी उन्हें इस स्वरूप की यात्रा करवाएंगे। अपने संबोधन में उन्होंने सनातन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि देश को घुसपैठियों की शरण स्थली बनने से बचाना होगा। जो लोग ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। उन्हें देशहित को सर्वोपरि रखना चाहिए।