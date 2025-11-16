Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

सनातन एकता पदयात्रा मथुरा पहुंचने पर भावुक हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा- मां वेंटिलेटर पर थी, फिर भी…

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा अंतिम दिन मथुरा पहुँची। जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम मोहन यादव और बी प्राक, जुबिन नौटियाल जैसे गायक शामिल हुए। यात्रा के दौरान शास्त्री भावुक हुए और सनातन एकता पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Nov 16, 2025

सनातन एकता पदयात्रा

फोटो सोर्स बागेश्वर धाम इंस्टाग्राम

मथुरा में शनिवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा अपने दसवें और अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। अंतिम दिन यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के शामिल होने से कार्यक्रम और अधिक विशेष हो गया। इससे पहले देर रात प्रसिद्ध गायक बी प्राक, जुबिन नौटियाल और स्वाति मिश्रा मथुरा पहुँचे। यात्रा के दौरान जुबिन नौटियाल धीरेंद्र शास्त्री का हाथ थामे चलते दिखे। तीनों गायकों ने भक्ति संगीत से वातावरण को आध्यात्मिक रंग दे दिया।

काशी से आए ब्राह्मणों द्वारा की गई आरती ने यात्रा का भावनात्मक रंग और गाढ़ा कर दिया। चारों ओर 'जय श्री राम' और 'हनुमान जी की जय' के जयघोष गूँजते रहे। भीड़ से अभिभूत धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश के कोने-कोने से लोग घर-परिवार छोड़कर इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने भावुक होते हुए एक युवक का उल्लेख किया। कहा कि जिसकी मां वेंटिलेटर पर हैं। फिर भी वह यात्रा में शामिल होने पहुंचा। शास्त्री ने कहा कि यह देखकर हृदय द्रवित हो गया। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हनुमान जी उन्हें इस स्वरूप की यात्रा करवाएंगे। अपने संबोधन में उन्होंने सनातन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि देश को घुसपैठियों की शरण स्थली बनने से बचाना होगा। जो लोग ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। उन्हें देशहित को सर्वोपरि रखना चाहिए।

55 किलोमीटर लंबी यात्रा का मथुरा में हुआ समापन

करीब 55 किलोमीटर लंबी यह यात्रा आज मथुरा में पूर्ण होगी। समापन से पहले साधु-संतों के प्रवचन और सनातन सभा का आयोजन होगा। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर यात्रा का औपचारिक समापन करेंगे। यह यात्रा दिल्ली और हरियाणा से होते हुए मथुरा बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई थी। जिसके बाद हर पड़ाव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होते गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 11:55 am

Published on:

16 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / सनातन एकता पदयात्रा मथुरा पहुंचने पर भावुक हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा- मां वेंटिलेटर पर थी, फिर भी…

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मथुरा पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने ASP अनुज चौधरी को किया सैल्यूट, हर कोई कर रहा तारीफ

sanatan ekta padyatra reached mathura peethadheeshwar of bageshwar dham dhirendra shastri saluted asp anuj chaudhary
मथुरा

धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत फिर बिगड़ी, बुखार-सांस लेने में समस्या, राजा भैया और हर्षा रिछारिया भी पहुंचे

dheerendra shastri, raja bhaiya, harsha richhariya
मथुरा

सनातन एकता पदयात्रा में धीरेंद्र शास्त्री बोले यहां डरने की जरूरत नहीं है, यहां कब गाड़ी पलट जाए…

सनातन एकता पदयात्रा में उमड़ी भीड़ (फोटो सोर्स- 'X' सनातन एकता पदयात्रा)
मथुरा

धीरेंद्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और लेट गए, एएसपी अनुज चौधरी को सुरक्षा की कमान

Delhi-Agra Highway, Dhirendra Krishna Shastri, Highway advisory, Highway traffic update, mathura latest news, mathura news, Mathura News in Hindi, mathura samachar, Padayatra traffic advisory, Padyatra in Mathura, pilgrimage, religious procession, road closure, Sanatan Ekta Padyatra, Traffic Diversion, Travel Alert
मथुरा

पैसे दो जूते लो की रस्म के दौरान भड़क गया दूल्हा, लड़कियों के साथ अभद्रता, दुल्हन ने किया शादी से इंकार

फोटो सोर्स- मेटा एआई
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.