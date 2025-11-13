धीरेंद्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और लेट गए, एएसपी अनुज चौधरी को सुरक्षा की कमान

इस बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन खराब हो गई। यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे सड़क पर लेट गए। वे सड़क पर ही लेट गए और कुछ देर तक हिल-डुल नहीं सके। आसपास मौजूद भक्तों ने तुरंत उन्हें संभाला। गमछे से हवा की गई और पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद शास्त्री उठकर बैठे और आचार के साथ पराठा खाकर खुद को संभाला। इससे पहले बुधवार को उन्हें तेज बुखार हो गया था। दवा लेकर थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी थी, लेकिन गुरुवार को फिर स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया।