धीरेंद्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और लेट गए, एएसपी अनुज चौधरी को सुरक्षा की कमान

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज सातवां दिन है। यह यात्रा दिल्ली और हरियाणा से गुजरकर आज मथुरा पहुंचेगी। मथुरा में यह यात्रा चार दिनों में करीब 55 किलोमीटर तय करेगी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
इस बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन खराब हो गई। यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे सड़क पर लेट गए। वे सड़क पर ही लेट गए और कुछ देर तक हिल-डुल नहीं सके। आसपास मौजूद भक्तों ने तुरंत उन्हें संभाला। गमछे से हवा की गई और पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद शास्त्री उठकर बैठे और आचार के साथ पराठा खाकर खुद को संभाला। इससे पहले बुधवार को उन्हें तेज बुखार हो गया था। दवा लेकर थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी थी, लेकिन गुरुवार को फिर स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया।
यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एएसपी अनुज चौधरी खुद मोर्चे पर तैनात हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले तीन पुलिस कंपनियां तैनात थीं, अब दो और कंपनियां जोड़ी गई हैं। पदयात्रा में उनके साथ करीब एक लाख भक्त चल रहे हैं, जो ढोल-नगाड़े बजाते, राम-सीता और हनुमान की वेशभूषा में शामिल हो रहे हैं। जगह-जगह झांकियां और राम भजन गूंज रहे हैं।
एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। जैसे ही यात्रा यूपी में एंट्री करेगी, हमारी पुलिस सुरक्षा संभाल लेगी। दिल्ली की घटना के बाद से सतर्कता बढ़ा दी गई है। घबराने की कोई बात नहीं है।
