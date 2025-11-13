Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

धीरेंद्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और लेट गए, एएसपी अनुज चौधरी को सुरक्षा की कमान

Sanatan Ekta Padyatra : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें सड़क पर लिटाया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

Aman Pandey

Nov 13, 2025

Delhi-Agra Highway, Dhirendra Krishna Shastri, Highway advisory, Highway traffic update, mathura latest news, mathura news, Mathura News in Hindi, mathura samachar, Padayatra traffic advisory, Padyatra in Mathura, pilgrimage, religious procession, road closure, Sanatan Ekta Padyatra, Traffic Diversion, Travel Alert

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज सातवां दिन है। यह यात्रा दिल्ली और हरियाणा से गुजरकर आज मथुरा पहुंचेगी। मथुरा में यह यात्रा चार दिनों में करीब 55 किलोमीटर तय करेगी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं।

यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर बिगड़ी तबीयत

इस बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन खराब हो गई। यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे सड़क पर लेट गए। वे सड़क पर ही लेट गए और कुछ देर तक हिल-डुल नहीं सके। आसपास मौजूद भक्तों ने तुरंत उन्हें संभाला। गमछे से हवा की गई और पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद शास्त्री उठकर बैठे और आचार के साथ पराठा खाकर खुद को संभाला। इससे पहले बुधवार को उन्हें तेज बुखार हो गया था। दवा लेकर थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी थी, लेकिन गुरुवार को फिर स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया।

यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एएसपी अनुज चौधरी खुद मोर्चे पर तैनात हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले तीन पुलिस कंपनियां तैनात थीं, अब दो और कंपनियां जोड़ी गई हैं। पदयात्रा में उनके साथ करीब एक लाख भक्त चल रहे हैं, जो ढोल-नगाड़े बजाते, राम-सीता और हनुमान की वेशभूषा में शामिल हो रहे हैं। जगह-जगह झांकियां और राम भजन गूंज रहे हैं।

घबराने की जरूरत नहीं: एएसपी अनुज चौधरी

एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्‍था टाइट है। जैसे ही यात्रा यूपी में एंट्री करेगी, हमारी पुलिस सुरक्षा संभाल लेगी। दिल्ली की घटना के बाद से सतर्कता बढ़ा दी गई है। घबराने की कोई बात नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 12:52 pm

Published on:

13 Nov 2025 12:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / धीरेंद्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और लेट गए, एएसपी अनुज चौधरी को सुरक्षा की कमान

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पैसे दो जूते लो की रस्म के दौरान भड़क गया दूल्हा, लड़कियों के साथ अभद्रता, दुल्हन ने किया शादी से इंकार

फोटो सोर्स- मेटा एआई
मथुरा

धीरेंद्र शास्त्री की अचानक तबीयत बिगड़ी, सड़क पर लेट गए, डॉक्टर आए और बोले…

मथुरा

संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पहुंचे भक्त हुए निराश, नहीं हुई पदयात्रा, जानें क्यों?

संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' संत प्रेमानंद)
मथुरा

Premanand ji Maharaj : क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत का भी हाथ होता है? प्रेमानंद महाराज ने बताया..

Premanand ji Maharaj
धर्म और अध्यात्म

Mathura Highway Bus Stand: मथुरा को जल्द मिलेगा हाईवे पर बस अड्डा, नया मार्ग बनाने का रास्ता साफ, बोले यात्री

पराग डेयरी की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू, बसों का आवागमन होगा सुगम (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.