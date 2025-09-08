जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश, जानें क्यों?

DM ordered to close of all schools from class 1 to 12, मथुरा में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कक्षा एक से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिले में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति से कई क्षेत्र जलमग्न है।