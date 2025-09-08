जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश, जानें क्यों?

DM ordered to close of all schools from class 1 to 12, मथुरा में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कक्षा एक से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिले में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति से कई क्षेत्र जलमग्न है।
छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया है। मथुरा में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। कई इलाकों में पानी भर गया है। श्री राधाबल्लभ मंदिर, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, श्मशान घाट तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बाल की भविष्यका को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जारी आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है।