‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर

गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की 5-6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और तोड़फोड़ की गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और इलाके में भगदड़ मच गई। कुछ जगहों पर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त कीं। पुलिस अब स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यह घटना ईद के दिन हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। पुलिस जांच कर रही है कि यह हत्या थी या हादसा। गौरक्षकों का कहना है कि यह सोची-समझी साजिश है। पूरी घटना से मथुरा में भारी तनाव है और प्रशासन सतर्क है।