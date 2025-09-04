Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

3 निकाह के बाद चौथी शादी; दो-तीन महीने में मर्द बदलने के शौक! शातिर दुल्हन की ऐसे खुली पोल

UP Crime: एक युवती ने 3 निकाह करने के चौथी शादी कर ली। इतना ही नहीं वह लिव-इन रिलेशनशिप में भी थी। जानिए मामले का खुलासा कैसे हुआ?

मथुरा

Harshul Mehra

Sep 04, 2025

Looteri Dulhan Mathura Case
मथुरा में लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश। फोटो सोर्स-Ai

Looteri Dulhan Mathura Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्यों पर लोगों के साथ ठगी करने का आरोप है। गिरोह में एक महिला भी शामिल है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने महिला को अविवाहित हिन्दू युवती बताकर युवक से शादी करवा दी।

पहले जानिए क्या है पूरा मामला?

मंगलवार रात करीब साढ़े 7 बजे मांट पुलिस ने महिला समेत गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जेवर नकदी भी बरामद की है। पूरा मामला मांट थाने ढकू गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले शख्स वीरेंद्र की शादी में परेशानी की वजह से गांव की ही सुखवीर और प्रवीण नाम की 2 महिलाओं ने वीरेंद्र के परिजनों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने वीरेंद्र के परिजनों को योग्य लड़की के बारे में बताया। दोनों महिलाओं ने लड़की के परिवार का गरीब होने का हवाला देते हुए 2 लाख रुपये देने की बात कही।

मथुरा में लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश

परिजनों के राजी होने के बाद वीरेंद्र की काजल से मुलाकात करवाई गई। जिसके बाद तय रकम देकर 26 अगस्त को वीरेंद्र ने काजल से शादी कर ली। पुलिस को वीरेंद्र ने बताया कि शादी के दो दिन बाद उसकी नई नवेली दुल्हन काजल घर से गायब हो गई। जिस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। जिसके बाद एक कॉलेज के पास जावेद नाम के युवक के साथ युवती दिखाई दी। शक के आधार पर दोनों को थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान मामले का खुलासा हुआ।

तीन निकाह के बाद मथुरा में लड़की ने की चौथी शादी

पुलिस पूछताछ में आरोपी दुल्हन काजल ने बताया कि उसका असली नाम गुलबसा है। उसने कहा कि वीरेंद्र से शादी से पहले उसका निकाह आगरा निवासी फुरकान,फिरोजाबाद निवासी सलमान और अलीगढ़ निवासी आमिर से हो चुका है। काजल ने बताया कि उसका अलीगढ़ के भुजपुरा निवासी जावेद के साथ भी संबंध है। युवती ने खुलासा किया कि जावेद के साथ मिलकर उसने वीरेंद्र को फंसाया और उससे 2 लाख रुपये ले लिए। आरोपी महिला और उसके सहयोगी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके साथियों की तलाश में पुलिस टीम जुट गई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 3 निकाह के बाद चौथी शादी; दो-तीन महीने में मर्द बदलने के शौक! शातिर दुल्हन की ऐसे खुली पोल

