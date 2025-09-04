3 निकाह के बाद चौथी शादी; दो-तीन महीने में मर्द बदलने के शौक! शातिर दुल्हन की ऐसे खुली पोल

मंगलवार रात करीब साढ़े 7 बजे मांट पुलिस ने महिला समेत गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जेवर नकदी भी बरामद की है। पूरा मामला मांट थाने ढकू गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले शख्स वीरेंद्र की शादी में परेशानी की वजह से गांव की ही सुखवीर और प्रवीण नाम की 2 महिलाओं ने वीरेंद्र के परिजनों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने वीरेंद्र के परिजनों को योग्य लड़की के बारे में बताया। दोनों महिलाओं ने लड़की के परिवार का गरीब होने का हवाला देते हुए 2 लाख रुपये देने की बात कही।