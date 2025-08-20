जयपुर-बरेली हाईवे पर भीषण हादसा: केमिकल टैंकर में विस्फोट, कई किलोमीटर दूर तक गूंजा धमाका

सुबह करीब 4 बजे हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां और रिफाइनरी की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। आग बुझाने के दौरान मांट फायर स्टेशन ऑफिसर (एफएसओ) किशन सिंह और फायरमैन शाकिर झुलस गए। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।