वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग, मची अफरा-तफरी, उमड़ी भीड़

Premanand Maharaj: वृंदावन में संत प्रेमानंद के 'श्रीकृष्ण शरणम्' परिसर स्थित फ्लैट में शनिवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई। राहत की बात रही कि फ्लैट में उस समय केवल एक सेवक मौजूद था, जो सुरक्षित बाहर निकल आया। समय रहते आग पर काबू पाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।