वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग, मची अफरा-तफरी, उमड़ी भीड़

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के परिसर से आई हैरान करने वाली खबर! शनिवार रात अचानक लगी आग से मची अफरा-तफरी। भक्तों की मुस्तैदी से टला बड़ा संकट, सुरक्षित हैं सेवादार। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

मथुरा

Satya Brat Tripathi

Jan 11, 2026

Premanand Maharaj

संत प्रेमानंद महाराज (Photo Credit - IANS)

Premanand Maharaj: वृंदावन में संत प्रेमानंद के 'श्रीकृष्ण शरणम्' परिसर स्थित फ्लैट में शनिवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई। राहत की बात रही कि फ्लैट में उस समय केवल एक सेवक मौजूद था, जो सुरक्षित बाहर निकल आया। समय रहते आग पर काबू पाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

मिली जानकारी के अनुसार, फ्लैट से धुआं उठता देख आसपास मौजूद लोग और अनुयायियों में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही श्री राधा केलिकुंज में रह रहे संत प्रेमानंद के अनुयायी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही कुछ ही देर में मीडियाकर्मी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि, अनुयायियों ने सुरक्षा के मद्देनज़र सभी को परिसर के बाहर ही रोक दिया और किसी को भी फ्लैट तक जाने की अनुमति नहीं दी।

आग लगने के कारणों का नहीं चला पता

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। अनुयायियों ने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, इस घटना ने परिसर में सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता और बेहतर इंतजाम जरूरी हैं।

Updated on:

11 Jan 2026 04:42 am

Published on:

11 Jan 2026 04:40 am

UP News / वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग, मची अफरा-तफरी, उमड़ी भीड़

