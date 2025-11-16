‘रालोद मेरे घर की पार्टी नहीं, यह आपकी, मैं खुद कार्यकर्ता’, तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बोले जयंत चौधरी

अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा, 'मथुरा के लोगों ने जिस तरह साथ दिया, उसे कभी नहीं भूलूंगा। यह आशीर्वाद ही है कि मैं फिर अध्यक्ष बना।' एनडीए की सराहना करते हुए जयंत बोले, 'बिहार के नतीजों ने साबित किया कि एनडीए सरकार में हर वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाओं को पहचान मिली, उनके लिए कानून बने और राजनीति में सीटें आरक्षित हुईं।' किसानों के मुद्दों पर फोकस करते हुए कहा, 'योगी सरकार किसानों की सरकार है। सीएम योगी ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया। मैं छाता की चीनी मिल को चालू कराने के लिए समर्पित हूं और सीएम से बात करूंगा।' जयंत चौधरी ने कहा कि 2027 हमारे लिए काफी अहम है। यह चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती का वर्ष होगा, जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा।