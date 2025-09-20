Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मथुरा

मथुरा में मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, क्या कहते हैं एसपी ग्रामीण

Man who threatened to shoot Chief Minister arrested in Mathura मथुरा में मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी सामने आने के बाद पुलिस महकने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने धमकी देने वाले की पहचान कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने यह जानकारी दी है।

मथुरा

Narendra Awasthi

Sep 20, 2025

मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' Mathura police वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' Mathura police वीडियो ग्रैब

Man who threatened to shoot Chief Minister arrested in Mathura मथुरा में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने का एक वीडियो सामने आया है। जिसका अपने चाचा के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने युवक की पहचान की और उसे 32 बोर के तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका अपने चाचा के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मथुरा के मांट थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के मथुरा के मांट थाना में मुख्यमंत्री को करने का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने धमकी देने वाले युवा के को आईडेंटिफाई कर पकड़ लिया है। पकड़ा गया 27 वर्षीय अभियुक्त सुनीत उर्फ गटुवा निवासी नगला हरदयाल मांट का रहने वाला है। जो नशे का आदी है। इसका अपने चाचा के साथ जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा है।

ये भी पढ़ें

police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक
कन्नौज
कनपटी में तमंचा लगाकर बोला प्रेमिका को बुलाओ (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj police वीडियो ग्रैब)

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण?

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा ने बताया कि एक युवक कनपटी में तमंचा लगा करके मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दे रहा है। मथुरा पुलिस में युवक को आईडेंटिफाई कर उसके खिलाफ कार्रवाई की। क्षेत्राधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गये अभियुक्त की पहचान सुनीत उर्फ गटुवा निवासी नगला हरदयाल मांट के रूप में हुई है।

तीसरी मंजिल से किया गया गिरफ्तार

सुनीत घर की तीसरी मंजिल पर चढ़कर धमकी दे रहा था। पुलिस काफी देर तक सुनीत से बातचीत करती रही। अंत में उसे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 32 बोर का देशी तमंचा भी मिला है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे। उसके अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 10:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा में मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, क्या कहते हैं एसपी ग्रामीण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.