मथुरा में मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, क्या कहते हैं एसपी ग्रामीण

Man who threatened to shoot Chief Minister arrested in Mathura मथुरा में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने का एक वीडियो सामने आया है। जिसका अपने चाचा के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने युवक की पहचान की और उसे 32 बोर के तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका अपने चाचा के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
