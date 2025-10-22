Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

मथुरा में रेलवे हादसा! मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली-आगरा रूट हुआ बाधित; यात्री परेशान

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार रात दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर बड़ा रेलवे हादसा हुआ। मथुरा से गुजर रही मालगाड़ी के 13 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे ट्रैक बाधित हो गया और कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ।

less than 1 minute read

मथुरा

image

Mohd Danish

Oct 22, 2025

mathura freight train derailment delhi agra route

मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे | AI Generated Image

Railway Accident in Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मंगलवार रात एक बड़ा रेलवे हादसा हुआ। दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच गुजर रही मालगाड़ी के करीब 13 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे ट्रैक बाधित हो गया और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत रेलवे और पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए।

रात 9 बजे हुई घटना

जानकारी के अनुसार, यह हादसा मंगलवार रात करीब 9 बजे हुआ। मथुरा से गुजर रही मालगाड़ी के डिब्बों के पलटने से अफरातफरी का माहौल बन गया। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटना स्थल पर रेलवे की टीम द्वारा ट्रैक की सफाई और डिब्बों को हटाने का कार्य जारी है।

सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित

इस दुर्घटना के कारण दिल्ली-आगरा मार्ग पर कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल सहित कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक दिया गया। करीब चार ट्रेनों को मथुरा जंक्शन पर ही खड़ा कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक घंटे से खड़ी ट्रेनों को धीरे-धीरे आगे रवाना किया जा रहा है।

यात्रियों की परेशानी और सुरक्षा उपाय

ट्रैक बाधित होने के कारण कई यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को ट्रैक अपडेट की जानकारी देने के लिए विशेष सूचना केंद्र स्थापित किए है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक की सफाई और डिब्बों को हटाने के बाद ही सामान्य ट्रेन संचालन फिर से शुरू किया जाएगा।

Published on:

22 Oct 2025 12:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा में रेलवे हादसा! मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली-आगरा रूट हुआ बाधित; यात्री परेशान

मथुरा

उत्तर प्रदेश

