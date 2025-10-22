मथुरा में रेलवे हादसा! मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली-आगरा रूट हुआ बाधित; यात्री परेशान

Railway Accident in Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मंगलवार रात एक बड़ा रेलवे हादसा हुआ। दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच गुजर रही मालगाड़ी के करीब 13 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे ट्रैक बाधित हो गया और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत रेलवे और पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए।