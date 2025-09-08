इन जिलों के लिए नया सीएमओ: डॉ. राधावल्लभ मथुरा, डॉ. भवनाथ पांडे भेजे गए हरदोई

New CMO for these districts उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ परामर्शदाता के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर को मथुरा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। जबकि जिला संयुक्त चिकित्सालय संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हरदोई का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। कुल छह सीएमओ की तैनाती की गई है। जिसमें रामपुर, एटा, आजमगढ़ और कुशीनगर भी शामिल है। विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने अपने आदेश में बताया है कि स्थानांतरित किए गए डॉक्टर स्वत: कार्य मुक्त होकर अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और शासन को प्रमाण उपलब्ध करायें।
उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। अपने आदेश में विशेष सचिव ने बताया है कि जनहित और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह स्थानांतरण किया गया है। जिनमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर डॉक्टर राधा बल्लभ को मथुरा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय संत कबीर नगर डॉक्टर भवनाथ पांडे को हरदोई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर भेजा गया है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत डॉक्टर दीप सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा, वरिष्ठ परामर्शदाता जिला महिला चिकित्सालय जालौन डॉक्टर ननकू राम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़, वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय आगरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर बनाया गया है।