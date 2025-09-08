इन जिलों के लिए नया सीएमओ: डॉ. राधावल्लभ मथुरा, डॉ. भवनाथ पांडे भेजे गए हरदोई

New CMO for these districts उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ परामर्शदाता के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर को मथुरा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। जबकि जिला संयुक्त चिकित्सालय संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हरदोई का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। कुल छह सीएमओ की तैनाती की गई है। जिसमें रामपुर, एटा, आजमगढ़ और कुशीनगर भी शामिल है। विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने अपने आदेश में बताया है कि स्थानांतरित किए गए डॉक्टर स्वत: कार्य मुक्त होकर अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और शासन को प्रमाण उपलब्ध करायें।