मथुरा पुलिस ने ‘कच्छा-बनियान’ गैंग का किया पर्दाफाश, मुठभेड़ के बाद चार आरोपी गिरफ्तार, तीन घायल

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह मुख्य रूप से हाईवे से सटे गांवों को निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य कच्छा-बनियान पहनकर कार को गांव से 2-3 किलोमीटर दूर खड़ी कर देते थे और पैदल ही गांव में घुसते थे। वे घरों में घुसकर ताले, गेट और अलमारी काटकर चोरी करते थे। अगर घर का कोई सदस्य जाग जाता था, तो ये उसकी हत्या करने से भी नहीं हिचकते थे। इनका आपराधिक इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है।