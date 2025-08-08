8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था ‘काकोरी कांड’; कहां रची गई थी साजिश और कौन थे मुख्य नायक?

Kakori Kand: 'काकोरी कांड' हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। जानिए कांड की साजिश कहां रची गई थी और कौन इस कांड के मुख्य नायक थे?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 08, 2025

kankori Kand
काकोरी कांड। फोटो सोर्स-Ai

Kakori Kand: 100 साल पहले, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों के एक समूह ने एक साहसिक रेल डकैती को अंजाम दिया। जिसकी गूंज पूरे देश और उसके बाहर भी सुनाई दी। क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) द्वारा किया गया एक साहसिक प्रयास था। इसने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता को भी उजागर किया.

राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ काकोरी कांड

राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। दल में शामिल क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने से 8,000 रुपये (आज के करोड़ों रुपये के बराबर) ट्रेन से लूट लिए थे।

ये भी पढ़ें

UP अधिकारी के आदेश ने उड़ाई CM योगी की नींद! यादव और मुस्लिम को किया ‘टारगेट’; ताबड़तोड़ लिया गया ये एक्शन
बलिया
CM Yogi

कौन-कौन थे काकोरी कांड के नायक

काकोरी कांड की साजिश लखनऊ में राम प्रसाद बिस्मिल के आवास पर रची गई थी। अशफाकउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती और मन्मथ नाथ गुप्ता सहित HRA के नेता इस अभियान की रणनीति बनाने के लिए अक्सर मिलते थे।

क्या था काकोरी कांड

9 अगस्त, 1925 को, क्रांतिकारियों ने लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर दूर काकोरी में ट्रेन रोक दी। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश गार्डों पर काबू पाकर सरकारी नकदी ले जा रहे डिब्बे को अलग कर दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों के समूह ने कैश बॉक्स तोड़ दिया और पैसे लेकर फरार हो गए।

40 से ज्यादा लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

हालांकि, अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और मामले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कई लोगों पर लखनऊ में एक लंबा मुकदमा चला, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया। ये केस 18 महीने से ज्यादा चला। मामले में चार क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। वहीं अन्य कुछ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी।

मुख्य षड्यंत्रकारियों में एकमात्र मुस्लिम, अशफाकउल्लाह खान, बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र थे। उनका सौहार्द सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक था और स्वतंत्रता संग्राम में एकता की प्रेरणा देता था।

काकोरी कांड से जगी भारतीयों में नई चेतना

काकोरी आंदोलन ने भारतीयों में एक नई चेतना जगाई। इसने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। HRA और बाद में HSRA (हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन) जैसे संगठन और मजबूत हुए। काकोरी के शहीदों का बलिदान ब्रिटिश दमन के खिलाफ एक नारा बन गया। उनकी कहानियां लोकगीतों, कविताओं और क्रांतिकारी साहित्य में जगह पाती रहीं। इस घटना ने उन लोगों के दृढ़ संकल्प को अमर कर दिया जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की सांस लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

गर्व के साथ किया जाता है काकोरी के वीरों का वर्णन

काकोरी के वीरों की वीरता का वर्णन आज भी गर्व के साथ किया जाता है। बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकउल्लाह को फैजाबाद में, लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बचते रहे और 1931 में अपनी शहादत तक क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं।

ये भी पढ़ें

पुलिसवाले बने जल्लाद! नाबालिग को दी गई थर्ड डिग्री; प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान; जानें सनसनीखेज मामला
एटा
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था ‘काकोरी कांड’; कहां रची गई थी साजिश और कौन थे मुख्य नायक?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.