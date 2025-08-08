हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था ‘काकोरी कांड’; कहां रची गई थी साजिश और कौन थे मुख्य नायक?

काकोरी आंदोलन ने भारतीयों में एक नई चेतना जगाई। इसने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। HRA और बाद में HSRA (हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन) जैसे संगठन और मजबूत हुए। काकोरी के शहीदों का बलिदान ब्रिटिश दमन के खिलाफ एक नारा बन गया। उनकी कहानियां लोकगीतों, कविताओं और क्रांतिकारी साहित्य में जगह पाती रहीं। इस घटना ने उन लोगों के दृढ़ संकल्प को अमर कर दिया जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की सांस लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।