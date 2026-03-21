राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिरिराज जी के दर्शन कर शुरू की सप्तकोसी यात्रा, पौधारोपण कर दिया बड़ा संदेश

राष्ट्रपति के आगमन से गोवर्धन और आसपास के इलाकों में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था, जिससे पूरा इलाका फूलों की घाटी जैसा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति का यह दौरा ब्रज की धार्मिक परंपराओं को सम्मान देने वाला है। यह पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति गोवर्धन परिक्रमा कर रही हैं, जिससे यह ऐतिहासिक क्षण बन गया।