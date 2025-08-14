राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी महाराज को दिया यह प्रस्ताव, सुनकर चौंक गईं शिल्पा शेट्टी

प्रेमानंद जी महाराज का आज नाम कौन ही नहीं जानता। हर धर्म समुदाय के लोग अनुयायी हैं। महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप करने के लिए बड़े-बड़े सेलीब्रिटी आश्रम में पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आश्रम में पहुंचे थे। उन्होंने महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप किया और कुछ प्रश्न पूछे। महाराज जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अब महाराज जी के आश्रम में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज कुंद्रा ने महाराज जी के सामने एक प्रस्ताव रखा।