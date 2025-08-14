सदन में सीएम योगी का शायराना अंदाज- बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू…

विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 तक अपराध का बोल-बाला था। योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के आभाव में दम तोड़ते बच्चे, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कल्चर यूपी में हावी था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया।