लखनऊ

सदन में सीएम योगी का शायराना अंदाज- बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू…

सीएम योगी मानसून सत्र के चौथे दिन सपा पर हमलावर रहे। योगी ने सदन में कूप-मंडूक की कुएं और मेंढक की एक कहानी भी सुनाई। फिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पर तंज कसा।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 14, 2025

सदन में बात रखते हुए सीएम योगी, PC - IANS

लखनऊ : यूपी विधानसभा में सीएम योगी का शायराना अंदाज नजर आया। सीएम शेरों-शायरी के अंदाज में विपक्ष पर बरसे। उन्होंने कहा,' बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगाकर के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन-चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं।

सीएम योगी ने 2017 तक योजनाओं का लाभ नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध का बोल-बाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के आभाव में दम तोड़ते बच्चे, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कल्चर यूपी में हावी था। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया।

यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा में सीएम योगी ने कहा कि 187 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में शामिल हुए सदस्यों का आभारी हूं। इस दौरान सीएम ने योगी ने सपा की तुलना कूपमंडूक से की। कहानी सुनाते हुए कहा- एक कुएं में कुछ मेंढक रहते थे। एक मेंढक वहां समुद्र से आ पहुंचा। कुएं के मेंढकों में एक ने पूछा- समुद्र कितना बड़ा होता है। फिर खुद ही उछल कर बोला- क्या इतना बड़ा?

उस समुद्र से आए मेंढक ने बोला कि इससे भी बड़ा। वह मेंढक फिर उछला और बोला- क्या इतना बड़ा? समुद्र से आए मेंढक ने बोला- इससे भी बड़ा। हमारे सपा के लोगों का भी हाल इसी कुएं के मेंढक जैसा है। वे परिवार से आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उनका कोई विजन ही नहीं है।

विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 तक अपराध का बोल-बाला था। योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के आभाव में दम तोड़ते बच्चे, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कल्चर यूपी में हावी था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया।

सीएम योगी ने कहा, जब हम इस विज़न डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने 2-3 बातें देखीं… हर विधानसभा क्षेत्र को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और विकास का गवाह बनना चाहिए। एक विकसित उत्तर प्रदेश ही एक विकसित राष्ट्र के सपने को साकार कर सकता है। मैंने देखा कि कुछ लोग विकास के बारे में कम और बिजली के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे।

14 Aug 2025 05:01 pm

