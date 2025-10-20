सनातन धर्म के लिए काम करने वाले युवक पर हमला, बंद करने निकला था मांस की दुकान, चार नामजद सहित 20 पर मुकदमा

फोटो सोर्स- 'X' मथुरा वीडियो ग्रैब
Meat shops in Brajbhoomi, Diwali 2025 मथुरा में दीपावली के अवसर पर मांस की दुकानों को बंद कराने के लिए निकले युवक पर जानलेवा हमला किया गया। जिससे उसे काफी चोटें आई हैं। थाना में तहरीर देकर युवक ने चार नामजद सहित 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपनी तहरीर में युवक ने बताया कि उसने मांस की दुकानदारों से त्योहार के अवसर पर दुकान बंद रखने का निवेदन किया। लेकिन मांस व्यापारियों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। घटना सदर बाजार थाना हाईवे क्षेत्र की है।
मथुरा के अ़डींग निवासी दीपक तिवारी पुत्र पुरुषोत्तमलं ने थाना में तहरीर देकर बताया है कि वह सनातन धर्म के लिए काम करता है। बीते 17 अक्टूबर की शाम 4 बजे सूचना मिली कि ब्रजभूमि में अवैध रूप से मांस का व्यापार हो रहा है। इस पर उन्होंने मांस व्यापारियों के बीच जाकर उनसे निवेदन किया की दिवाली के अवसर पर मांस का व्यापार ना करें और ना ही इसके टुकड़े सड़क पर फेंका जाए। रोशनी का पर्व दिवाली के अवसर पर ब्रजभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपनी दुकानों को बंद रखें।
दीपक तिवारी ने बताया कि की जब वहां से वापस चलने लगा तो उन लोगों ने रोक कर लाठी डंडों से मारा पीटा। उनमें से एक ने कहा कि इसे उठाकर कमरे में ले चलो और मार देंगे। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने मुंशी, मुबारिक, मुबिन, रहीस सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है बताया गया कि हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।
