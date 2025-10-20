सनातन धर्म के लिए काम करने वाले युवक पर हमला, बंद करने निकला था मांस की दुकान, चार नामजद सहित 20 पर मुकदमा

Meat shops in Brajbhoomi, Diwali 2025 मथुरा में दीपावली के अवसर पर मांस की दुकानों को बंद कराने के लिए निकले युवक पर जानलेवा हमला किया गया। जिससे उसे काफी चोटें आई हैं। थाना में तहरीर देकर युवक ने चार नामजद सहित 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपनी तहरीर में युवक ने बताया कि उसने मांस की दुकानदारों से त्योहार के अवसर पर दुकान बंद रखने का निवेदन किया। लेकिन मांस व्यापारियों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। घटना सदर बाजार थाना हाईवे क्षेत्र की है।