13 नवंबर को यूपी में प्रवेश करेगी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ‘सनातन एकता पदयात्रा’, जानें कौन-कौन होगा शामिल

बागेश्वर धाम बाबा की सनातन एकता पदयात्रा में मौजूद क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव, PC- IANS
वृंदावन : बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई। कई गांवों और शहरों से होते हुए यह यात्रा 13 नवंबर को यूपी में प्रवेश करेगी। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी, जिसमें दिल्ली से वृंदावन तक लगभग 150 से 170 किलोमीटर का सफर 10 दिनों में तय किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस यात्रा में लगभग दो लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर से शुरू हुई है। इसका समापन 16 नवंबर को भगवान श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में होगा। पदयात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- 'हम जातियों का अहंकार खत्म करना चाहते हैं। सभी को एक ही धागे में पिरोना चाहते हैं।'
13 नवंबर को पदयात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जब यात्रा हरियाणा की सीमा पार करके मथुरा (ब्रज) जिले में प्रवेश करेगी। इस दिन कोट-1 बॉर्डर से शुरू होकर यात्रा कोसी मंडी में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद अगले तीन दिनों तक यात्रा मथुरा के विभिन्न धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
संत समाज से जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज, कथावाचक जया किशोरी, इंद्रेश उपाध्याय, देवकीनंदन ठाकुर, योगेश्वर बालक दास महाराज, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, महंत राजू दास और चिन्मयानंद बापू शामिल होंगे।
संजय दत्त, द ग्रेट खली, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बीजेपी नेता मनोज तिवारी, मशहूर कॉमेडियन विजय ईश्वरलाल पवार, कलाकार राजपाल यादव, सुनील ग्रोवर भी शामिल होंगे।
शनिवार को सनातन एकता पदयात्रा ने अरावली के मांगर कट से फरीदाबाद में प्रवेश किया। यहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव भी शामिल हुए। धीरेंद्र शास्त्री ने जमीन पर बैठकर शिखर से बात की। दोपहर के भोजन के बाद WWE रेसलर दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री, खली का हाथ पकड़कर चले।
बाबा बागेश्वर ने बताया कि पहली बार इस यात्रा को मुस्लिम समाज का समर्थन भी मिला है। फैज खान के नेतृत्व में 300 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे. हाल ही में दिल्ली में मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने यात्रा का समर्थन करते हुए इसमें शामिल होने का भरोसा दिया था।
उत्तराखंड के बेहतरीन सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है। सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से अपनी मुलाकात की फोटोज पोस्ट की हैं। कुछ फोटो बागेश्वर धाम के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की गई हैं। फोटो में सिंगर भेंट लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे हैं और उनके चरणों में बैठे दिख रहे हैं। सिंगर ने फोटो को पोस्ट कर लिखा, 'जय श्री राम, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा।'
