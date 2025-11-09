13 नवंबर को यूपी में प्रवेश करेगी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ‘सनातन एकता पदयात्रा’, जानें कौन-कौन होगा शामिल

उत्तराखंड के बेहतरीन सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है। सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से अपनी मुलाकात की फोटोज पोस्ट की हैं। कुछ फोटो बागेश्वर धाम के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की गई हैं। फोटो में सिंगर भेंट लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे हैं और उनके चरणों में बैठे दिख रहे हैं। सिंगर ने फोटो को पोस्ट कर लिखा, 'जय श्री राम, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा।'