मथुरा

अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष राधाकेली कुंज आश्रम पहुंचे, संत प्रेमानंद महाराज ने उतारी आरती

Shri Nritya Gopal Das and Premananda Maharaj wonderful meeting मथुरा के वृंदावन में आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास राधाकेली कुंज आश्रम पहुंचे। संत प्रेमानंद महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर दोनों संतों के बीच वार्ता भी हुई।

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Nov 27, 2025

महंत श्री नृत्य गोपाल दास और संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' राधा केली कुंज)

फोटो सोर्स- 'X' राधा केली कुंज

Shri Nritya Gopal Das and Premananda Maharaj wonderful meeting मथुरा के वृंदावन में आज दो महान संतों का अद्भुत मिलन देखने को मिला। जब श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास वृंदावन पहुंचे। जिनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। फूलों की बारिश के बीच श्री प्रेमानंद महाराज ने महंत श्री नृत्य गोपाल दास को दंडवत प्रणाम किया, पैरों को धोया और विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके पहले भी कई महान संत केली कुंज पहुंचकर श्री प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं।

देखें तस्वीरों में-

महंत श्री नृत्य गोपाल दास के लिए बिछाया गया रेड कारपेट

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन का केली कुंज आश्रम एक बार फिर दो महान संतों के मिलन का गवाह बना। श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास आज आश्रम पहुंचे। जिनके स्वागत के लिए आश्रम में रेड कारपेट बिछाया गया था। श्री प्रेमानंद महाराज ने श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने चरणों को धोया और पूजा अर्चना की। अंगूठे में हल्दी का लेप लगाया और आरती उतारी। इस दौरान राधे-राधे का गूंज सुनाई पड़ रहा था।

महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने बोलें-

इस मौके पर महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने कहा कि भगवान की कृपा से सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। भगवान जो चाहते हैं वही हो रहा है। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहना चाहिए। भगवान के नाम के बिना संसार का काम नहीं चलता है।

संत प्रेमानंद आचार्य ने गुरु महिमा बताई

महंत श्री नृत्य गोपाल दास के साथ आए संतों ने संत प्रेमानंद महाराज से अपनी वाणी से कुछ बोलने को कहा। इस मौके पर एक सवाल आया कि जो गुरुजनों की सेवा में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भागवत प्राप्त महापुरुष हमारे बीच हैं। उनकी आज्ञा का जो पालन करें और चरण सेवा करें, उनका मंगल होगा। इस मौके पर चतुर्भुज भगवान की जयकारा लगे।

Nov 27, 2025

27 Nov 2025 06:38 pm

Published on:

27 Nov 2025 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष राधाकेली कुंज आश्रम पहुंचे, संत प्रेमानंद महाराज ने उतारी आरती

