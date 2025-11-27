अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष राधाकेली कुंज आश्रम पहुंचे, संत प्रेमानंद महाराज ने उतारी आरती

Shri Nritya Gopal Das and Premananda Maharaj wonderful meeting मथुरा के वृंदावन में आज दो महान संतों का अद्भुत मिलन देखने को मिला। जब श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास वृंदावन पहुंचे। जिनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। फूलों की बारिश के बीच श्री प्रेमानंद महाराज ने महंत श्री नृत्य गोपाल दास को दंडवत प्रणाम किया, पैरों को धोया और विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके पहले भी कई महान संत केली कुंज पहुंचकर श्री प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं।