यूपी में मौसम का डबल अटैक! बारिश और तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले, मथुरा से गाजियाबाद तक अलर्ट

UP Rain Alert Today: यूपीवालों के लिए मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोहरे और कोरल्ड डे की मार झेल रहे लोगों को अब बारिश का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज यानी 22 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के कारण यूपी के अलग-अलग शहरों में अगले 48 घंटों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। यूपी के कई जिलों में आज सुबह से ही काले बादल छाए रहेंगे और बारिश शुरू हो जाएगी।