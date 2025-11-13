पैसे दो जूते लो की रस्म के दौरान भड़क गया दूल्हा, लड़कियों के साथ अभद्रता, दुल्हन ने किया शादी से इंकार

Marriage broke because of shoes मथुरा में शादी की एक रस्म के दौरान ऐसा मामला बिगड़ा कि दूल्हा उठ खड़ा हुआ और अभद्रता करने लगा। दुल्हन की बहनों ने दूल्हे के जूते चुरा लिए और इसके बदले में पैसे की मांग की। यह परंपरा भी काफी पुरानी है। लेकिन यहां पर दूल्हा भड़क गया। उसने लड़कियों की मांग पूरी करने से इनकार कर दिया ‌और उनसे अभद्रता करने लगा। दूल्हे के व्यवहार को देखकर दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। बोली कि वह विदा नहीं होगी। जिससे शादी के हंसी-खुशी माहौल में मायूसी छा गई। घटना सुरीर थाना क्षेत्र की है।

