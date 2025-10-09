संत प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव, महाराज जी ने पूछा- नाम जप करते हो?

प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पहुंचे एल्विश यादव, PC-X
वृंदावन : विवादों के बीच चर्चित यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव ने आध्यात्मिक मोड़ लिया है। 28 वर्षीय सेलिब्रिटी ने हाल ही में वृंदावन स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम का पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार संत के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एल्विश संत को फल अर्पित करते और उनके सहयोगी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान प्रेमानंद जी ने एल्विश को 'नाम जाप' की सलाह दी, जिस पर उन्होंने 'राधा' नाम का रोजाना 10,000 बार जाप करने का वचन दिया।
वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज एल्विश से पूछते हैं, 'क्या तुम कोई नाम जाप करते हो?' जब एल्विश स्वीकार करते हैं कि वे ऐसा नहीं करते, तो संत कहते हैं, 'तुम्हें करना चाहिए, थोड़ा-बहुत भी। आज तुम सफल हो क्योंकि पिछले जन्म के पुण्य हैं, लेकिन आज का क्या? भगवान का नाम जपो, क्या खोओगे? काउंटर रिंग पहनो और रोज 10,000 बार जाप करो। करोगे न?' एल्विश तुरंत सहमत हो जाते हैं और 'राधा' नाम जपने का वादा करते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।
एल्विश का करियर विवादों से घिरा रहा है। 2023 में बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंची, लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गईं। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सांप के जहर को पार्टी में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने के संदेह में उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि एल्विश ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन भाजपा नेता मेनका गांधी ने उन्हें अवैध रूप से सांप का जहर बेचने का दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी की मांग की थी।
इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अभिनेत्री चूम दारंग के खिलाफ कथित नस्लवादी टिप्पणियों को लेकर एल्विश को समन भेजा। बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रजत दलाल के साथ एक पॉडकास्ट में एल्विश ने चूम के नाम, जातीयता और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' फिल्म से उनके जुड़ाव का मजाक उड़ाया, जिसके लिए उन्हें भारी आलोचना झेलनी पड़ी। वायरल क्लिप में उन्होंने चूम को आकर्षक न बताते हुए उनके नाम का भी अपमान किया। बाद में एल्विश ने चूम से माफी मांगी।
अगस्त में एल्विश के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना ने भी सनसनी फैलाई। तीन बाइक सवार हमलावरों ने उनके आवास के बाहर 24 से अधिक राउंड फायरिंग की। उस समय एल्विश घर पर नहीं थे। पुलिस के अनुसार, 'भाऊ गैंग' ने हमले की जिम्मेदारी ली और एल्विश पर सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
