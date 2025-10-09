संत प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव, महाराज जी ने पूछा- नाम जप करते हो?

वृंदावन : विवादों के बीच चर्चित यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव ने आध्यात्मिक मोड़ लिया है। 28 वर्षीय सेलिब्रिटी ने हाल ही में वृंदावन स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम का पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार संत के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एल्विश संत को फल अर्पित करते और उनके सहयोगी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान प्रेमानंद जी ने एल्विश को 'नाम जाप' की सलाह दी, जिस पर उन्होंने 'राधा' नाम का रोजाना 10,000 बार जाप करने का वचन दिया।