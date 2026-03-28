घोसी सांसद ने घोसी चीनी मिल के लिए आर्थिक पैकेज तथा अगले सत्र से पहले पुनः चालू कराने की मांग की”

घोसी सांसद ने चीनी मिल को पुनः सुचारू रूप से चलाने हेतु आर्थिक पैकेज की मांग की तथा अपने ही प्रदेश सरकार के मंत्री गणों द्वारा बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई न होने पर चुटकी लेते हुए सरकार को घेरा। घोसी सांसद राजीव राय ने सदन में कहा सरकार चीनी मिल को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार में बैठे मंत्री गणों द्वारा कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद उनकी अपनी ही प्रदेश सरकार उनके पत्रों का संज्ञान नहीं लेती है। सांसद राजीव राय ने घोसी चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जोर देकर आर्थिक पैकेज की मांग की।

राजीव राय ने कहा सरकार का घोसी लोकसभा के साथ अपमानजनक व्यवहार का उदाहरण है कि सरकार, मन्त्रियों के पत्रों का जवाब तक नहीं देती।

घोसी सांसद ने बंद पड़े कताई मिल को भी चालू कराने की मांग की।

राजीव राय इन दिनों सदन के बजट सत्र में हिस्सा ले रहे हैं तथा घोसी लोकसभा के बुनियादी मुद्दों को सदन में लगातार उठा रहे हैं।