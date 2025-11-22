Mau News: छात्रावास में भोजन से बिगड़ी तबीयत, 5 बच्चे भर्ती

Mau News: मऊ जनपद के पंडित दीनदयाल राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज, कटिहरि के छात्रावास में शुक्रवार देर शाम बड़ा मामला सामने आया। हॉस्टल के बच्चों ने मेस का खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। सभी बच्चों को उल्टी-दस्त और बेचैनी की शिकायत हुई।
स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत मऊ जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ 5 बच्चों को भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में फूड पॉयजनिंग की आशंका जताई है और इलाज जारी है।
पूरा मामला घोसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं, बच्चों के परिजनों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि मेस प्रबंधन में लापरवाही की सच्चाई सामने आ सके। अस्पताल व पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है।
