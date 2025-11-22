Mau News: छात्रावास में भोजन से बिगड़ी तबीयत, 5 बच्चे भर्ती

Mau News: मऊ जनपद के पंडित दीनदयाल राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज, कटिहरि के छात्रावास में शुक्रवार देर शाम बड़ा मामला सामने आया। हॉस्टल के बच्चों ने मेस का खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। सभी बच्चों को उल्टी-दस्त और बेचैनी की शिकायत हुई।