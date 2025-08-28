मऊ नगर पालिका की खुली नाली में डूब कर 40 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत मचा हड़कंप

Mau News: मऊ जनपद के नगर पालिका क्षेत्र के बरपुर नई बस्ती मोहल्ले में खुली नाली में गिर करके 40 वर्षीय राजन सिंह की मौत हो गई है। मौत के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं लोग नगर पालिका के लापरवाही पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि नगर विकास मंत्री के जनपद में नाले खुले हुए हैं।
जानकारी के अनुसार बुधवार की रात घर वापस लौटते समय राजन सिंह खुली नाली में गिर गए, इसमें डूब करके राजन की मौत हो गई। गुरुवार को सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचित किया मौके पर पुलिस टीम पहुंच कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका के लापरवाही से राजन सिंह की मृत्यु हुई है। नगर में कई स्थानों पर इसी तरह नाले खुले पड़े हैं जो आए दिन दुर्घटना का दावत देते रहते हैं और आज यह बड़ा हादसा हो ही गया। वहीं लोगों ने कहा कि यह नगर विकास मंत्री एके शर्मा का गृह जनपद है यहां पर काम के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन दधरातल पर क्या कुछ है वह सामने दिख रहा है।