मऊ नगर पालिका की खुली नाली में डूब कर 40 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका के लापरवाही से राजन सिंह की मृत्यु हुई है। नगर में कई स्थानों पर इसी तरह नाले खुले पड़े हैं जो आए दिन दुर्घटना का दावत देते रहते हैं और आज यह बड़ा हादसा हो ही गया। वहीं लोगों ने कहा कि यह नगर विकास मंत्री एके शर्मा का गृह जनपद है यहां पर काम के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन दधरातल पर क्या कुछ है वह सामने दिख रहा है।