Mau Crime: बकरी के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन महिलाएं और एक 10 वर्षीय बालक घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रेम शिला पत्नी राजेंद्र शर्मा की बकरी विपक्षी के दरवाजे पर चली गई थी। बताया जाता है कि जब प्रेम शिला की बेटी बकरी लेने पहुंची तो विपक्षी पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया और उसके सिर पर चोट पहुंचाई। शोर सुनकर दूसरी बेटी और घर के अन्य लोग बचाने पहुंचे तो उन्हें भी लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा गया।