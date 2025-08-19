Patrika LogoSwitch to English

मऊ

मऊ में युवती के साथ जबरन छेड़छाड़, वीडियो बनाए जाने का आरोप

कोतवाली थाना क्षेत्र के सहादतपुरा इलाके में एक युवती ने स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 19, 2025

Mau News: मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के सहादतपुरा इलाके में एक युवती ने स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि दिनांक 18 अगस्त 2025 की शाम लगभग 7:15 बजे जब वह दूध पहुंचाकर घर लौट रही थी, तभी गली में विशु राजभर पुत्री मुन्‍नी लाल राजभर अपने साथियों राजू राजभर (पुत्र राजेश राजभर) और अमित राजभर (पुत्र जितेंद्र राजभर) के साथ मिली और उसे बहाने से अपने साथ ले गये।

पीड़िता के अनुसार, विशु राजभर उसे पुनवासी राजभर के घर ले गई और छप्परनुमा कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर जबरन गलत काम किया। इस दौरान उसके साथी घर के बाहर मौजूद थे।

इसी बीच पुनवासी राजभर की बहू व घर के लोग वहां पहुंच गए और दरवाजा खुलवाने लगे। उसी समय बिजली गुल हो गई, जिसका फायदा उठाकर पीड़िता वहां से बाहर निकल आई। युवती का आरोप है कि कमरे में रहते समय कोई व्यक्ति खिड़की से वीडियो भी बना रहा था, जिसकी पहचान उसे नहीं है। पीड़िता ने पुलिस से आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

वही इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार ने बताया की यह घटना थाना कोतवाली जनपद की है जिसमे एक नाबालिग लड़की को एक लड़का जो है एक खाली घर में ले गया है और उसके साथ उसके साथी भी थे। उनके द्वारा जो है इसके साथ बलात्कार की घटना करना बताया जा रहा है।
इसमें तत्काल जो है एफ आई आर कर ली गई है और विजिट कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो तीन अभियुक्त है वो भी नाबालिग है, वो उनकी तलाश की जा रही है और फिर भी उनको गिरफ्तार करके जो उचित और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

19 Aug 2025 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में युवती के साथ जबरन छेड़छाड़, वीडियो बनाए जाने का आरोप

