Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को बड़ा झटका, गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति पर डीएम मऊ के आदेश को किया पुष्ट

विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अफशा अंसारी की कुर्क संपत्ति पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा पारित आदेश को पुष्ट कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 29, 2025

Mukhtar Ansari News: मऊ में गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया स्व. मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को पूरी तरह सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट माना कि यह संपत्ति अवैध कमाई और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी।

जिला मऊ के विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अफशा अंसारी की कुर्क संपत्ति पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा पारित आदेश को पुष्ट कर दिया।

जानिए पूरा प्रकरण

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) कृष्ण शरण सिंह ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों और साक्ष्यों का हवाला देते हुए बताया कि अफशा अंसारी द्वारा खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से अर्जित धन से ली गई थी। अदालत ने सभी दस्तावेजों और तर्कों का अवलोकन करने के बाद पाया कि संपत्ति पूरी तरह अपराध से अर्जित धन का परिणाम है।

यह मामला थाना दक्षिण टोला, मऊ से संबंधित है, जहाँ गैंग लीडर अफशा अंसारी सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। विवेचना के दौरान अफशा अंसारी के नाम करोड़ों की अवैध संपत्ति (अनुमानित कीमत—₹3.36 करोड़) का खुलासा हुआ, जिसके बाद इसे नियमानुसार कुर्क किया गया।

जिलाधिकारी मऊ द्वारा इस कुर्की आदेश को गैंगस्टर कोर्ट में संदर्भित किया गया था। सभी अभिलेखों, साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने माना कि संपत्ति अपराध से अर्जित है और इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की आदेश पूरी तरह वैध है।

इस प्रकार, कोर्ट के निर्णय से प्रशासनिक कार्रवाई को बड़ी कानूनी मजबूती मिली है और अफशा अंसारी की संपत्ति कुर्की अब अंतिम रूप से पुष्ट हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 09:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को बड़ा झटका, गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति पर डीएम मऊ के आदेश को किया पुष्ट

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: बाइक पर खतरनाक स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, दर्ज हुआ एफआईआर

मऊ

Mau News: लेखपाल की मौत पर भड़का गुस्सा, मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में लेखपालों का धरना

मऊ

Mau News: तहसील के सामने ट्रक चालक से मारपीट, पुलिस ने एक को दबोचा, बाकी फरार

Mau news
मऊ

Mau News: पूर्व सांसद ने घोसी लोकसभा में बड़ाई सक्रियता, बसपा का झंडा न दिखना बना चर्चा

Mau news
मऊ

Police News: मऊ पुलिस का बड़ा खुलासा, अदालत में ‘ठेका जमानत’ करने वाला गिरोह बेनकाब, नौ पर दर्ज हुआ FIR

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.