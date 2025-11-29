माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को बड़ा झटका, गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति पर डीएम मऊ के आदेश को किया पुष्ट

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) कृष्ण शरण सिंह ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों और साक्ष्यों का हवाला देते हुए बताया कि अफशा अंसारी द्वारा खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से अर्जित धन से ली गई थी। अदालत ने सभी दस्तावेजों और तर्कों का अवलोकन करने के बाद पाया कि संपत्ति पूरी तरह अपराध से अर्जित धन का परिणाम है।