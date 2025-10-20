Mau Diwali 2025: बीच बाजार शॉपिंग मॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह, मचा अफरातफरी

मऊ में दीपावली के दिन भीषण आग, Pc: Patrika
Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा स्थित एक शॉपिंग मॉल में अचानक आग लग गई। सुबह रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नज़र पड़ी, स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। इसके चलते पास अफरातफरी का माहौल हो गया।
अग्निशमन विभाग को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पांच दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हुए कपड़े में आग लगा क़रीब एक लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया ।
अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सुनील यादव ने बताया कि माल के द्वितीय तल पर आग लगा था, पूरा धुआं भरा हुआ था बंद दरवाजे को तोड़ के हमने अंदर प्रवेश किया। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी। दमकल की पांच गाड़ियों को लगाया गया, मौके पर हालात काबू में है ।
फिलहाल आग को समय पर काबू में कर लेने से, दीपावली के दिन एक बड़ी जन-धन हानि से बाजार बच गया!
