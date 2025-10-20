Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Diwali 2025: बीच बाजार शॉपिंग मॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह, मचा अफरातफरी

दीपावली के दिन सुबह सुबह मऊ के स्टाईल बाजार में भीषण आग लग गई। शार्ट सर्किट से लगी आग ने कम्लेक्स के दूसरे तल को आने आगोस में ले लिया। मौके पर पहुंचे फ़ायरब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। लेकिन लाखों रुपये कीमत का कपड़ा जल गया।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 20, 2025

Mau

मऊ में दीपावली के दिन भीषण आग, Pc: Patrika

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा स्थित एक शॉपिंग मॉल में अचानक आग लग गई। सुबह रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नज़र पड़ी, स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। इसके चलते पास अफरातफरी का माहौल हो गया।

अग्निशमन विभाग को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पांच दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हुए कपड़े में आग लगा क़रीब एक लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया ।

फायर विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी

अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सुनील यादव ने बताया कि माल के द्वितीय तल पर आग लगा था, पूरा धुआं भरा हुआ था बंद दरवाजे को तोड़ के हमने अंदर प्रवेश किया। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी। दमकल की पांच गाड़ियों को लगाया गया, मौके पर हालात काबू में है ।

फिलहाल आग को समय पर काबू में कर लेने से, दीपावली के दिन एक बड़ी जन-धन हानि से बाजार बच गया!

Updated on:

20 Oct 2025 08:59 am

Published on:

20 Oct 2025 08:39 am

