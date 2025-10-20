Mau Diwali 2025: बीच बाजार शॉपिंग मॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह, मचा अफरातफरी

अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सुनील यादव ने बताया कि माल के द्वितीय तल पर आग लगा था, पूरा धुआं भरा हुआ था बंद दरवाजे को तोड़ के हमने अंदर प्रवेश किया। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी। दमकल की पांच गाड़ियों को लगाया गया, मौके पर हालात काबू में है ।