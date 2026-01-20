Mau News: गाड़ी से कुचलकर मां-बेटी की मौत मामले में नया मोड़, परिजनों ने लगाया पुलिस की मिलीभगत व सुनियोजित हत्या का आरोप

धूप सेंकते परिवार पर मौत बनकर चढ़ी कार

दरअसल, सोमवार दोपहर मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बाबा के पूरा ताजोपुर गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घर के बाहर धूप सेंक रहे एक ही परिवार के चार लोगों पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार चढ़ा दी गई। इस भीषण घटना में रीता देवी (50) और उनकी बेटी गोल्डी राजभर (24) की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मुखिया राजभर (70) और शिवम राजभर (25) गंभीर रूप से घायल हो गए।