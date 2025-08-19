Mau News: जिला जेल में कैदी को सांप ने काटा, इलाज जारी

Mau News: मऊ जनपद के जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब जेल अधीक्षक को एक कैदी को सांप के काटने की खबर मिली जेल प्रशासन ने तुरंत कैदी को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
जानकारी के अनुसार दीपांशु यादव पुत्र श्याम बिहारी यादव 22 वर्ष निवासी बलिया जो लगभग 4 महीने से मऊ जनपद के जेल जिला कारागार में सजा काट रहा था। मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कैदी को सांप काटने की खबर मिली और कैदी तरह-तरह की हरकत करने लगा। जिला कारागार प्रशासन ने उसे तुरंत आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति सामान्य देखने को मिली।
वहीं घटना का जानकारी लेने के लिए जेल अधीक्षक आनंद शुक्ला ने जिला अस्पताल पहुंचकर कैदी की हाल को जाना। इएमओ पद पर तैनात चिकित्सक डॉ प्रदीप ने बताया कि दीपांशु यादव नामक एक कैदी जो जेल जिला कारागार से आया है जिनकी स्थिति सस्पेक्ट है उपचार किया जा रहा है अभी स्थिति सामान्य है।