Mau News: जिला जेल में कैदी को सांप ने काटा, इलाज जारी

जानकारी के अनुसार दीपांशु यादव पुत्र श्याम बिहारी यादव 22 वर्ष निवासी बलिया जो लगभग 4 महीने से मऊ जनपद के जेल जिला कारागार में सजा काट रहा था। मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कैदी को सांप काटने की खबर मिली और कैदी तरह-तरह की हरकत करने लगा। जिला कारागार प्रशासन ने उसे तुरंत आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति सामान्य देखने को मिली।