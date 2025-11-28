Mau News: तहसील के सामने ट्रक चालक से मारपीट, पुलिस ने एक को दबोचा, बाकी फरार

Mau News:मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना रोडवेज़ से सब्ज़ी मंडी वाली रोड पर शुक्रवार की सुबह तहसील के ठीक सामने एक कार और ट्रक के बीच हल्की-सी टक्कर हो गई। ट्रक के पिछले हिस्से से हुई इस मामूली टक्कर में कार में सिर्फ थोड़ा-सा डेंट आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे की गलती कार चालकों की ही थी, लेकिन इसके बावजूद कार में बैठे 4–5 लोगों ने ट्रक चालक को रोककर उससे कहासुनी शुरू कर दी।