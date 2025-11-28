Mau News: तहसील के सामने ट्रक चालक से मारपीट, पुलिस ने एक को दबोचा, बाकी फरार

Mau news, pc: प्रमोद विश्वकर्मा
Mau News:मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना रोडवेज़ से सब्ज़ी मंडी वाली रोड पर शुक्रवार की सुबह तहसील के ठीक सामने एक कार और ट्रक के बीच हल्की-सी टक्कर हो गई। ट्रक के पिछले हिस्से से हुई इस मामूली टक्कर में कार में सिर्फ थोड़ा-सा डेंट आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे की गलती कार चालकों की ही थी, लेकिन इसके बावजूद कार में बैठे 4–5 लोगों ने ट्रक चालक को रोककर उससे कहासुनी शुरू कर दी।
देखते ही देखते बात बढ़ गई और कार सवार युवकों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट कर दी। घटना स्थल पर कुछ ही मिनटों में भीड़ जुट गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
पुलिस ने मारपीट में शामिल एक युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस फरार युवकों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
