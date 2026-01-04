15 साल बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, फर्जी DSP बन घूम रहा था, ऐसे खुली पोल गांव वालों ने बुला ली पुलिस

पुलिस जांच में पता चला कि युवक का नाम प्रभात पांडेय है। उम्र करीब 34 साल है। और वह मूल रूप से सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला है। प्रभात पढ़ा-लिखा है। और उसने एमएससी व बीएड तक की पढ़ाई की है। करीब 15 साल पहले किसी परीक्षा के दौरान उसकी पहचान मऊ की एक युवती से हुई थी। उसी जान-पहचान के चलते वह आज उससे मिलने की उम्मीद लेकर मऊ पहुंचा था।