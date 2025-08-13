Patrika LogoSwitch to English

मऊ

प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मची हलचल

जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के लोकईपुरा गांव में सोमवार को एक युवक की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के भाई, उसके दोस्तों और जीजा ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पिटाई की, जिससे इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद जहर खा लिया था और पोस्टमार्टम में मारपीट के कोई निशान नहीं मिले हैं।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 13, 2025

Mau news: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के लोकईपुरा गांव में सोमवार को एक युवक की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के भाई, उसके दोस्तों और जीजा ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पिटाई की, जिससे इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद जहर खा लिया था और पोस्टमार्टम में मारपीट के कोई निशान नहीं मिले हैं।

गांव के लोगों के अनुसार, सत्यम गौड़ (18) पुत्र मोहन गौड़, निवासी हरपुर लोकईपुरा, अपने पिता का इकलौता वारिस था। सोमवार दोपहर वह किराए की गाड़ी से मुहम्मदाबाद गोहना की ओर अपनी प्रेमिका को दवा दिलाने जा रहा था। आरोप है कि मुहम्मदाबाद के पास प्रेमिका का भाई मनीष, दोस्त गोलू व गुलशन पहले से घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सत्यम को पकड़कर बुरी तरह पीटा और खुरहट स्थित अपने जीजा के पास ले जाकर फिर मारपीट की। गंभीर हालत में उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए।

परिजनों का कहना है कि चालक ने घायल सत्यम को घर पहुंचाया, जिसके बाद उसे फातिमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन भर्ती से मना कर दिया गया। बाद में जिला अस्पताल ने हायर सेंटर रेफर किया, पर परिवार ने शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां रात 8 बजे उसकी मौत हो गई।

दूसरी ओर, थानाध्यक्ष पंकज पांडेय ने बताया कि युवक ने अपनी मां से कहा था, “हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे,” और फिर जहर खा लिया। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम में किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मामले की जांच जारी है।

13 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मची हलचल

