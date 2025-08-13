प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मची हलचल

गांव के लोगों के अनुसार, सत्यम गौड़ (18) पुत्र मोहन गौड़, निवासी हरपुर लोकईपुरा, अपने पिता का इकलौता वारिस था। सोमवार दोपहर वह किराए की गाड़ी से मुहम्मदाबाद गोहना की ओर अपनी प्रेमिका को दवा दिलाने जा रहा था। आरोप है कि मुहम्मदाबाद के पास प्रेमिका का भाई मनीष, दोस्त गोलू व गुलशन पहले से घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सत्यम को पकड़कर बुरी तरह पीटा और खुरहट स्थित अपने जीजा के पास ले जाकर फिर मारपीट की। गंभीर हालत में उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए।