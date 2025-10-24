रेलवे ट्रैक पार करते समय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

जानकारी के अनुसार, आशीष कुमार (23 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय राम भारत निवासी मोहल्ला फरीदपुर, गुरुवार की देर रात किसी कार्य से बाहर गया था। वापस लौटते समय वह रेलवे लाइन पार कर अपने घर जा रहा था। इसी बीच मऊ की ओर जा रही एक मालगाड़ी के इंजन की चपेट में आने से वह बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।