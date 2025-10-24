रेलवे ट्रैक पार करते समय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

Mau Accident News, Pc: Patrika
Mau Accident News: मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फरीदपुर वार्ड नंबर एक में देर रात एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, आशीष कुमार (23 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय राम भारत निवासी मोहल्ला फरीदपुर, गुरुवार की देर रात किसी कार्य से बाहर गया था। वापस लौटते समय वह रेलवे लाइन पार कर अपने घर जा रहा था। इसी बीच मऊ की ओर जा रही एक मालगाड़ी के इंजन की चपेट में आने से वह बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
देर रात हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और रो-रोकर उनका बुरा हाल हो गया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से जीआरपी और आरपीएफ को घटना की जानकारी दी।
कुछ ही देर में स्थानीय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए मऊ भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग