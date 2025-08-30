मऊ में अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन अस्पताल सील

जांच के दौरान पूजा चौधरी क्लीनिक व इन्दुजीत अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के मरीज भर्ती मिले, वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन और पैथोलॉजी की भी सेवाएं अवैध रूप से संचालित हो रही थीं। सभी मरीजों को तत्काल जिला महिला चिकित्सालय में शिफ्ट कराया गया। इसी प्रकार महादेव अल्ट्रासाउंड सेंटर और उसी परिसर में चल रही काव्या पैथोलॉजी को भी बिना अनुमति संचालन के आरोप में सील कर दिया गया।