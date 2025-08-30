मऊ में अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन अस्पताल सील

Mau News: मऊ जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देश पर जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड सेंटरों व पैथोलॉजी पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। रतनपुरा ब्लॉक में बुधवार को तीन टीमों ने एक साथ छापेमारी कर पूजा चौधरी क्लीनिक, इन्दुजीत अस्पताल और महादेव अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित कई अवैध चिकित्सा संस्थानों को सील कर दिया।
जांच के दौरान पूजा चौधरी क्लीनिक व इन्दुजीत अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के मरीज भर्ती मिले, वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन और पैथोलॉजी की भी सेवाएं अवैध रूप से संचालित हो रही थीं। सभी मरीजों को तत्काल जिला महिला चिकित्सालय में शिफ्ट कराया गया। इसी प्रकार महादेव अल्ट्रासाउंड सेंटर और उसी परिसर में चल रही काव्या पैथोलॉजी को भी बिना अनुमति संचालन के आरोप में सील कर दिया गया।
डीएम ने आमजन से अपील की है कि किसी भी चिकित्सालय या डायग्नोस्टिक सेंटर की सेवा लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पंजीकृत व पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत अधिकृत है या नहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध अस्पतालों व जांच केंद्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।