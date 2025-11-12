बिना रजिस्ट्रेशन के क्लीनिक संचालन पर प्रशासन की कार्रवाई, क्लीनिक सील

क्लिनिक का निरीक्षण, Pc: Patrika
Mau News: स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और फर्जी चिकित्सकों पर नकेल कसने के उद्देश्य से मंगलवार को प्रशासनिक टीम ने मुहम्मदाबाद गोहना में एक निजी क्लीनिक की जांच की। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सत्येंद्र साहू मऊ तथा नायब तहसीलदार गौरव शाह द्वारा संयुक्त रूप से नई सब्जी मंडी के समीप संचालित डॉ० दूधनाथ गौतम के क्लीनिक पर छापेमारी की गई।
जांच के दौरान अधिकारियों ने क्लीनिक का गहन निरीक्षण किया। मौके पर क्लीनिक संचालक डॉ० गौतम से उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र और शैक्षणिक डिग्री से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिकारियों ने तत्काल क्लीनिक का संचालन बंद करवाते हुए उसे सील कर दिया। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने बताया कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन और डिग्री के चिकित्सा व्यवसाय संचालित करना कानूनन दंडनीय अपराध है।
ऐसे मामलों में शासन के निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को झोलाछाप चिकित्सकों से होने वाली असुविधा एवं धोखाधड़ी से बचाया जा सके। नायब तहसीलदार ने कहा कि क्लीनिक संचालक को निर्देशित किया गया है कि वह अपने रजिस्ट्रेशन एवं डिग्री के प्रमाणपत्र शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य निजी क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम लोगों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
