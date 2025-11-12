बिना रजिस्ट्रेशन के क्लीनिक संचालन पर प्रशासन की कार्रवाई, क्लीनिक सील

ऐसे मामलों में शासन के निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को झोलाछाप चिकित्सकों से होने वाली असुविधा एवं धोखाधड़ी से बचाया जा सके। नायब तहसीलदार ने कहा कि क्लीनिक संचालक को निर्देशित किया गया है कि वह अपने रजिस्ट्रेशन एवं डिग्री के प्रमाणपत्र शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य निजी क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम लोगों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।