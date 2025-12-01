ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास, तमंचा लहराकर फरार बदमाश,पुलिस पर उठे सवाल



व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस चौकी के मात्र 100 मीटर की दूरी पर अगर बदमाश तमंचा लहराते हुए दुकान में दाखिल हो सकते हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता है। कई व्यापारियों ने कहा कि कस्बे में रात के समय गश्त बेहद कमजोर है और पुलिस की मौजूदगी अक्सर दिखाई नहीं देती। व्यापारियों ने इस घटना को पुलिस की गंभीर चूक बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई है।

स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों ने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने दुकानदारों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। लूट के प्रयास की यह घटना व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग यह कहते नहीं थक रहे कि पुलिस की सक्रियता सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। “जब चौकी के पास ही बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, तो बाकी क्षेत्र का क्या हाल होगा?”—एक व्यापारी ने नाराजगी जताते हुए कहा। उधर पुलिस का कहना है कि कई फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही बदमाश को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुलिस की यह कार्यवाही व्यापारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर घटना ने कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।