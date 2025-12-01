ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास, तमंचा लहराकर फरार बदमाश,पुलिस पर उठे सवाल

Mau Crime: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना कस्बा पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर शनिवार रात सोने-चांदी की दुकान में हुए लूट के प्रयास ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। तमंचे के बल पर आए युवक को परिजनों की सूझ-बूझ से भले ही लूटने का मौका नहीं मिला, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ने व्यापारियों के गुस्से को बढ़ा दिया है। घटना के 30 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी न तो पकड़ा गया और न ही उसकी स्पष्ट पहचान हो पाई है। इससे बाजार के व्यापारियों और ज्वेलरी कारोबारियों में भय और रोष दोनों गहराते जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार खैराबाद गांव निवासी राकेश वर्मा की कस्बे के व्यस्त बाजार में ज्वेलरी दुकान है, जिसके ऊपर उनका परिवार रहता है। रविवार रात लगभग 8:30 बजे एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में आया और कहा कि उसके घर शादी है, इसलिए सोने-चांदी के जेवर दिखाए जाएं। दुकान मालिक के परिजन जैसे ही जेवर निकालने लगे, उसी दौरान दुकान में लगे शीशे में युवक के हाथ में पकड़े तमंचे की झलक पड़ गई। हथियार देखते ही परिजनों ने शोर मचाना शुरू किया, जिससे युवक घबरा गया और बाहर भाग गया। बाहर खड़ी अपनी बाइक पर चढ़कर वह चंद ही सेकंड में फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
दुकान और चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस ने पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गया। सोमवार सुबह से पुलिस ने बाजार की मुख्य गलियों, चौराहों और आस-पास की दुकानों में लगे कैमरों की जांच शुरू की, लेकिन 16 घंटे बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है।
व्यापारियों में आक्रोश का माहौल
व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस चौकी के मात्र 100 मीटर की दूरी पर अगर बदमाश तमंचा लहराते हुए दुकान में दाखिल हो सकते हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता है। कई व्यापारियों ने कहा कि कस्बे में रात के समय गश्त बेहद कमजोर है और पुलिस की मौजूदगी अक्सर दिखाई नहीं देती। व्यापारियों ने इस घटना को पुलिस की गंभीर चूक बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई है।
स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों ने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने दुकानदारों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। लूट के प्रयास की यह घटना व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग यह कहते नहीं थक रहे कि पुलिस की सक्रियता सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। “जब चौकी के पास ही बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, तो बाकी क्षेत्र का क्या हाल होगा?”—एक व्यापारी ने नाराजगी जताते हुए कहा। उधर पुलिस का कहना है कि कई फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही बदमाश को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुलिस की यह कार्यवाही व्यापारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर घटना ने कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
