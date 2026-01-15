15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Azamgarh News: 1 महीने बाद 3 वर्षीय बालक का शव निकाला गया कब्र से, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

देवगांव थाना क्षेत्र के चेवारपुर पूरब गांव में 3 वर्षीय बालक अयान की मौत का मामला सामने आया है। 13 दिसंबर 2025 को अयान का शव उस स्थान पर मिला था, जहां भैंसें बांधी जाती हैं। उस समय परिजनों ने आशंका जताई थी कि भैंस के खुर लगने से बच्चे की मौत हुई है। इसी कारण पुलिस को सूचना दिए बिना और बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 15, 2026

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के चेवारपुर पूरब गांव में 3 वर्षीय बालक अयान की मौत का मामला सामने आया है। 13 दिसंबर 2025 को अयान का शव उस स्थान पर मिला था, जहां भैंसें बांधी जाती हैं। उस समय परिजनों ने आशंका जताई थी कि भैंस के खुर लगने से बच्चे की मौत हुई है। इसी कारण पुलिस को सूचना दिए बिना और बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया गया था।


कुछ दिनों बाद मृतक की मां ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जिलाधिकारी से शव उत्खनन की अनुमति मांगी। आदेश मिलने के बाद 14 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में, वीडियोग्राफी कराते हुए शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 02:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Azamgarh News: 1 महीने बाद 3 वर्षीय बालक का शव निकाला गया कब्र से, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: बड़ा हादसा, अनियंत्रित स्कॉर्पियो घुसी घर में, खाना बना रही युवती घायल

मऊ

Mau News: नौ परीक्षा केंद्रों पर होगी लोक सेवा आयोग की टीजीटी परीक्षा, दो पालियों में शामिल होंगे 4032 अभ्यर्थी

मऊ

घोसी उपचुनाव: क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस ने दे दिया हथियार डालने के संकेत?

अखिलेश बनेंगे इंडिया गठबंधन का चेहरा?
मऊ

मऊ में सर्राफा व्यापारी से असलहे के बल पर लूट, 5 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना ले उड़े बदमाश

मऊ

Mau News: मऊ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, विवेचना में लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.