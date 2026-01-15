Azamgarh News: 1 महीने बाद 3 वर्षीय बालक का शव निकाला गया कब्र से, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत



कुछ दिनों बाद मृतक की मां ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जिलाधिकारी से शव उत्खनन की अनुमति मांगी। आदेश मिलने के बाद 14 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में, वीडियोग्राफी कराते हुए शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।