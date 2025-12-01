Ballia News: एस आई आर के कार्य में 25 प्रतिशत से कम काम करने वाले 28 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज

उप जिलाधिकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित बीएलओ ने 25 प्रतिशत से भी कम एसआईआर कार्य पूरा किया है, जो गंभीर लापरवाही माना गया। उन्होंने बताया कि बार-बार निर्देश और आदेश दिए जाने के बावजूद इन बीएलओ ने कार्य में प्रगति नहीं की, जिसके चलते बाध्य होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी।