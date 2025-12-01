Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Ballia News: एस आई आर के कार्य में 25 प्रतिशत से कम काम करने वाले 28 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज

विशेष प्रगाढ़ मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले 28 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बलिया के बैरिया के उप जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैरिया थाने में तहरीर दी है।

मऊ

Dec 01, 2025

Ballia News: विशेष प्रगाढ़ मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले 28 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बलिया के बैरिया के उप जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैरिया थाने में तहरीर दी है।

उप जिलाधिकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित बीएलओ ने 25 प्रतिशत से भी कम एसआईआर कार्य पूरा किया है, जो गंभीर लापरवाही माना गया। उन्होंने बताया कि बार-बार निर्देश और आदेश दिए जाने के बावजूद इन बीएलओ ने कार्य में प्रगति नहीं की, जिसके चलते बाध्य होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी।

उधर, प्रभारी निरीक्षक बैरिया विपिन सिंह ने पुष्टि की कि तहरीर थाने को प्राप्त हो गई है और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

